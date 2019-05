Frühlingsfest in Großderschau

Manuela Bohm

Großderschau (MOZ) Der Kolonistenhof in Großderschau ist ein Freiluftmuseum, dass sich der Besiedlung im Rhinluch und Dossebruch und der Bewirtschaftung der Region widmet. In diesem Jahr haben sich die Betreiber, Initiative Begegnungszentrum Großderschau e.V. Museum "Kolonistenhof", ein Motto gesetzt und befassen sich mit der alten Nutzpflanze Hirse. Verschiedene Sorten von Hirse haben sie so auf dem Kolonistenacker in ihre Freifläche angebaut. Besucher des alljährlichen Frühjahrsfestes können die noch zarten Pflanzen in Augenschein nehmen. Aber noch mehr wird am Sonntag, 26. Mai, geboten. Die Besucher können auf dem großen Handwerker- und Bauernmarkt mit viel traditionellem Handwerk wandeln. Musik, Buttern mit Verkostung, Bühnenprogramm und viele Überraschungen für die jüngsten Gäste werden bis zum Sonntag vorbereitet. Um 11.00 Uhr beginnt das Fest in Großderschau.