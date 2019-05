Berührungen und Entdeckungen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Ich hätte sie am liebsten noch ,freier’ gemacht." – "Ich habe um Bronze gekämpft ... Jetzt habe ich richtig Lust auf Bronze." – "Ich habe darunter gelitten, dass ich nicht alles im Griff habe." Drei von mehreren "Geständnissen", mit denen Gudrun Sailer, die Schöpferin der Skulptur Flussgöttin Finow auf dem Torplatz, am Dienstagabend beim Künstlergespräch überraschte. Die Bildhauerin wiederum freute sich über Reaktionen wie "Am Anfang war ich sehr irritiert wegen des aufgebrochenen Körpers ... Hier muss man sich als Betrachter richtig Mühe geben" (Charlotte Canditt).

In kleiner Runde berichtete Sailer vom Schöpfungsprozess ihrer Göttin, die eigentlich – so der ursprüngliche Entwurf von 2014 – für das Dach des Museumsanbaus vorgesehen war. Sie sei aber froh, dass "Finow" nicht dort, sondern nunmehr am Fuße des Museums ihren Platz gefunden hat. Sailer sprach über die "neue Erfahrung" mit Auftragskunst. Über den "längeren Prozess", im ständigen Diskurs mit dem Baudezernat. Über die Kompromisse, etwa beim Sockel, jenem Betonelement, das einer Sandbank nachempfunden sein soll. Die Flussgöttin ist das erste Werk aus dem Atelier Sailer, das im Eberswalder Stadtbild zu sehen ist.

Nur leider ohne ein entsprechendes Schild (mit Namen des Künstlers sowie Titel), wie mehrere Interessierte kritisch anmerkten. "Ich will doch wissen, von wem die Arbeit ist", so etwa Ulrike Hoffmann. Auch an anderen Plastiken im öffentlichen Raum vermisse sie eine derartige Information. Kulturamtsleiter Norman Reichelt versicherte, sich für 2020 um finanzielle Mittel zu bemühen.

Mit Staunen verfolgten die Zuhörer die Ausführungen zum Bronzeguss bei Wilfried Hann in Wegendorf. Für Sailer, die sonst mit Ton arbeitet, ebenfalls eine Premiere. Und ein "wunderbares Erlebnis". Zumal die kraftvolle Struktur, mit der Sailer der Skulptur "Spuren gegeben hat", erhalten blieb und herausgearbeitet wurde. Ihr Anliegen, Kunst berühren, spüren, entdecken zu können, funktioniere, ist Sailer über die Resonanz glücklich.