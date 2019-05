Klosterfelder klettern auf dem Holzkarren

Nicolas Ottersbach

Klosterfelde Egal, wen man in Klosterfelde fragt: Lange genug war die Ortsmitte eingezäunt und eine Baustelle. Am Mittwoch ist der kleine Park, der wegen der Nähe zur Dorfkirche an einen Klostergarten erinnern soll, eröffnet worden. Wo zuletzt eine platte Wiese und Jahre zuvor ein Vier-Seiten-Hof war, sind jetzt Bänke, Blumenbeete, ein Klettergerüst und ein alter Brunnen.

"Ich habe mich immer gefragt, warum es hier so scheußlich aussehen muss", sagte Bürgermeisterin Jana Radant. Die Antwort war dann doch schnell gefunden: 336 000 Euro kostete es, den Platz komplett umzugestalten. Viel Geld, das man auch anderweitig hätte investieren können, wie Ortsvorsteher Rico Brauer bemerkte. "Aber gerade in stressigen Zeiten wie heute brauchen die Leute Treffpunkte zum Ausruhen und Austauschen", sagte er. Zudem sei es ein "schönes Geschenk" zum 777. Geburtstag, den der Ort an diesem Wochenende feiert. Aber auch danach wird es jedes Jahr festlich: Denn in der Weihnachtszeit soll dort ein Weihnachtsbaum leuchten.

Der Weg zur neuen Mitte war zäh: Vor drei Jahren begannen die ersten Planungen, die noch der damalige Ortsvorsteher Klaus Pawlowski begleitete. "Die Verhandlungen waren langwierig, aber es ist gut geworden." Und auch der Berliner Landschaftsarchitekt Stephan Haan ist zufrieden. Seine "Lieblingsecke" ist der sprudelnde Brunnen aus dem 18. Jahrhundert, der in der Mitte des Platzes steht, umgeben von Bänken und Blumenbeeten. "Woher er stammt, wissen wir nicht genau", erzählte Haan. Er stammt von einem Sammler aus Paderborn, der Brunnen in ganz Deutschland abbaut und dann zum Unkostenpreis weiterverkauft.

Für die Kinder Alwine (8), Finja (10) und Jasper (6) ist das Klettergerüst die Hauptattraktion. "Macht Spaß", lautete ihr erstes Fazit nach fünfminütigem Probespielen. Das Gerüst ist der Form eines Holzkarren nachempfunden, um die Klosterfelder Holzbautradition aufzugreifen.

Für Jugendliche sind die meterlangen Sitzbänke gedacht, die entlang der Friedhofsmauer stehen. "Wer will, kann sich auch auf die Lehne setzen", erzählte Haan. Die Bänke haben noch eine zweite Bestimmung: Sie sollen die triste Friedhofsmauer verdecken, wozu auch ein Wall angeschüttet wurde, auf dem jetzt Blumen wachsen. "Hätten wir die Mauer saniert, wäre nicht mehr genug Geld für den Platz da gewesen."

Einen ganz praktischen Aspekt haben die Parkplätze, die künftig die Freiwillige Feuerwehr nutzen kann. Statt matschiger Wiese gibt es neben dem Gerätehaus nun eingelassene Rasensteine und ein offizielles Feuerwehr-Parkschild. "Früher war das ganz schön eng, wir brauchen die Stellplätze im Ernstfall", erzählte einer der rund 40 aktiven Feuerwehrleute.