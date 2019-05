Briefwahl in der Uckermark nimmt weiter zu

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Es wird ein wahrer Marathon: Am Wahlsonntag müssen in vielen Wahllokalen der Uckermark bis zu fünf Stimmzettel ausgezählt werden. Die Helfer rechnen deshalb mit einem langen Abend. Neben dem Europa-Parlament sind der Kreistag, die jeweiligen Stadtverordnetenversammlungen, die Gemeindevertretungen, die ehrenamtlichen Bürgermeister sowie Ortsbeiräte beziehungsweise Ortsvorsteher neu zu besetzen.

Kreiswahlleiter Robert Richter rechnet mit einer höheren Wahlbeteiligung als 2014 und deutlich mehr Briefwählern. Insgesamt sind 105 100 Einwohner aufgerufen, ihre Kreuze für Kandidaten, Parteien, Wählergruppen oder Listenvereinigungen zu setzen. Gewählt werden darf bei der Kommunalwahl ab einem Alter von 16 Jahren, bei der Europawahl ab 18 Jahre. Bis Mittwoch sind bereits weit mehr als 6000 Briefwahlunterlagen eingegangen. Jeden Tag kommen jetzt etwa 1000 weitere Umschläge hinzu. Vor fünf Jahren hatten 7869 Menschen die Briefwahl genutzt, rund 17 Prozent der Wahlberechtigten. Diese Zahl dürfte deutlich übertroffen werden, ist der Kreiswahlleiter sicher.

Die Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Freitag eingesteckt sein, wenn sie noch rechtzeitig ankommen sollen. Die Wahlpost zur Europawahl wird zwar noch am Sonntag beim Kreiswahlleiter in Prenzlau zugestellt. Das trifft aber nicht auf die Briefe zur Kreistagswahl zu. Für die ist am Sonnabend Zustellungsschluss. Wer zu spät ist, kann aber seine Unterlagen dort noch bis 18 Uhr am Sonntag selbst in den Briefkasten an der Kreisverwaltung einwerfen.

Das kleinste Wahllokal der Uckermark befindet sich in Ferdinandshorst mit nur 54 Wahlberechtigten. Das größte ist im Schwedter Zentrum (Nummer 09) mit 1360 Wahlberechtigten. Besetzt sind die Lokale mit einem Heer von Freiwilligen. Allein 18 Briefwahlvorstände hat Robert Richter nur für die Auszählung der Kreistagswahl im Plenarsaal einrichten lassen. Landrätin Karina Dörk begrüßt dort am späten Nachmittag rund 120 Helfer.

Die Auszählung aller Stimmen erfolgt in den Wahllokalen und Briefwahlvorständen ab 18 Uhr in vorgeschriebener Reihenfolge von Europa bis zum Ortsteil. Alle eingehenden Ergebnisse zur Europa- und Kreistagswahl stellt Robert Richter sofort ins Internet. Die Wahlleiter in den Städten, Gemeinden und Ämtern machen das ähnlich.

Im Kreistag Uckermark sind 50 Plätze neu zu besetzen. Darauf bewerben sich 283 Kandidaten aus zehn Parteien, Wählergruppen und Listenvereinigungen. Die Schwedter Stadtverordnetenversammlung hat 32 Plätze. In Angermünde sind es 22 Mandate (jeweils ohne Bürgermeister).