Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Am Montag um 19 Uhr werden im Strohhaus Neuzelle Heimatfreunde, Eisenbahnfans und Technikfreaks zu einer historischen Museumsfahrt per Lichtbild mit der legendären Spreewaldbahn eingeladen.

Mit dem Vortrag wird an das Jubiläum "125 Jahre Spreewaldbahn" erinnert, erklärt Bernd Marx, der den Vortrag halten wird. An dem Abend geht es in erster Linie darum, was nach 50 Jahren der Stilllegung der legendären Kleinbahnstrecke mit über 25 Bahnhöfen und Haltepunkten heute in der Landschaft noch vorhanden und erkennbar ist.