Fridays for Future auch in Fürstenwalde

Felix Sandow, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Statt in der Schule von ihren Lehrern zu lernen, wollen Schüler am Freitag lieber eine Botschaft an Erwachsene loswerden: Schützt das Klima. Von 9 bis 10.30 Uhr ist eine Demonstration im Rahmen der weltweiten Aktion Fridays for Future auf dem Markt angesetzt. So steht es in dem Aufruf, der in sozialen Medien geteilt wurde.

"Es soll nicht nur in größeren Orten Druck gemacht werden, sondern auch auf kommunaler Ebene", sagt Peter Mattigk. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sei ein Ansatz. Peter Mattigk ist 19 Jahre alt, wohnt in Fürstenwalde, ging ans Schollgymnasium und studiert nun Jura. Er gehört zur "Orga-Gruppe", die sich in der Stadt gegründet hat. Vor zwei Wochen habe er die Demo auf dem Markt angemeldet, sagt Mattigk, diesmal hätten Schüler dies erledigt. Er rechne wieder mit etwa 70 Teilnehmern.

Für manchen Lehrer ist der Schülerstreik ein zweischneidiges Schwert. "Ich bin kein Freund davon, dass jeden Freitag schulfrei gemacht wird", sagt Sabine Jentzsch, Leiterin des Schollgymnasiums. "Mal" könnten sich Schüler eine Freistellung bei bei ihrem Klassenlehrer holen – diese müsse von den Eltern unterschrieben sein. Aber: "Klausuren sind Pflicht", betont Sabine Jentzsch. Wer fehle, erhalte null Punkte. Zudem vermisse sie bei einigen Schülern, dass sie das, wofür sie streiken, leben. "Ich sehe eben auch, dass sie mit Starbucks-Bechern kommen, Plastiktüten nutzen und am nächsten Tag in den Urlaub fliegen", gibt die Schulleiterin zu bedenken.

Freistellung nicht erlaubt

"Versäumter Unterrichtsstoff muss von den Schülern nachgeholt werden", sagt Markus Molitor, Leiter des Gymnasiums im Katholischen Schulzentrum Bernhardinum. Von dort seien vor einiger Zeit zwölf Schüler zu den Demos nach Berlin gefahren. Bei der Demo in Fürstenwalde seien es deutlich mehr gewesen. Offiziell dürften Schulen Schüler für solche Aktionen nicht freistellen.

Wenn der Antrag rechtzeitig eingehe, gebe es einen entschuldigten Fehltag. Bislang, so Molitor, habe sich bei ihm niemand darüber beschwert. Und Joachim Schenk, Leiter des Oberstufenzentrums Palmnicken, sagt: "Es gibt bei uns engagierte Schüler; während der Schulzeit wurde aber niemand für den Besuch einer Demo entschuldigt oder freigestellt."