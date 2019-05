Eine Wohnsiedlung im Wandel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Er ist 55 Zentimeter lang, elf Zentimeter schmal – und voller Geschichte: der Kalender 100 Jahre Messingwerksiedlung. Der Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld präsentierte jetzt das Kalendarium für 2020, das in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren erschienen ist. Es ist der fünfte Kalender, den der Verein herausgibt.

Die Messingwerksiedlung stand dabei schon einmal im Mittelpunkt: 2017. Diesmal ist das Werk, wie der Titel verrät, der Gründung der selbstständigen Landgemeinde "Messingwerk" 1920 gewidmet. Einem Jubiläum also. Vorstandsmitglied Karl-Dietrich Laffin, der als Autor für das Werk verantwortlich zeichnet, verweist auf die Urkunde der Preußischen Staatsregierung vom 30. September 1920.

Gründung per Urkunde belegt

Darin heißt es: "Es wird hierdurch genehmigt, daß der Gutsbezirk Messingwerk im Kreise Oberbarnim in eine Landgemeinde mit dem Namen ,Messingwerk’ umgewandelt wird." Grundlage dafür war ein entsprechender Beschluss der wahlberechtigten Bürger von Messingwerk. Mit Blick auf die beabsichtigte Reduzierung der Gutsbezirke durch die Landesregierung sahen die Einwohner den Status der Selbstständigkeit in Gefahr, so Laffin.

Das Messingwerk selbst ist – ebenso wie die Siedlung – natürlich viel älter. Die Siedlung um das Werk herum entstand bekanntlich Anfang des 18. Jahrhunderts, die älteste Kate wird datiert auf das Jahr 1721. Nach den wechselvollen Anfängen übernahm die jüdische Familie Hirsch 1863 das Messingwerk. Und unter ihrer Ägide wuchs auch die Siedlung. Eine neue Schule (1923) und ein Friedhof (1924/25) entstanden etwa.

Mit dem Kalender wollen die Verfasser an diese wechselvolle Geschichte des denkmalgeschützten Ensembles erinnern. 36 Fotos dokumentieren den Wandel über mehr als 300 Jahre und insbesondere seit 1920. Besonders stolz ist Laffin auf eine alte Ansichtskarte, die aus den Unterlagen und dem Archiv des früheren Vereinsvorsitzenden Arnold Kuchenbecker stammt. Sie zeigt die Villa Hirsch um 1900/1910. "1916 wurde die dann nach Plänen von Paul Mebes aufgestockt", so Laffin.

Das Quartier gilt heute als einmalig und als älteste, in dieser Situation noch erhaltene Werksiedlung in Brandenburg. Die städtische Wohnungsgesellschaft WHG, der viele Häuser gehören, hat ihre Anlage saniert. Die in Privateigentum befindliche Villa Hirsch harrt indes der Restaurierung – und der Rettung. Karl-Dietrich Laffin ist aufgrund des zunehmenden Verfalls in großer Sorge. Wenn nicht schnell etwas passiert, sei das Herzstück des Ensemble verloren, so das Vereinsmitglied. Wegen der akuten Gefahr sieht Laffin auch die Kommune in der Pflicht.

Info: Der Kalender ist am Finower Wasserturm erhältlich; der ist sonnabends, sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet oder auf Voranmeldung, Tel. 03334 237846