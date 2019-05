Wort-Akkrobatik und Sprachbilder

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Liebe, Love, Amore, Obdanie, Habibi... Ein Wort, das in vielen Sprachen anders klingt und doch dasselbe meint, ob auf deutsch, englisch, italienisch, polnisch oder arabisch. Die Sprache der Liebe hat eigentlich keine Worte.

Das zeigen die vielen Kinder, die im Angermünder Rathaus Liebesbriefe in mehreren Sprachen erzählen und beim Tanzworkshop durch Körpersprache Gefühle zum Ausdruck bringen. Sie eröffnen damit die 1. Woche der Sprache in Angermünde, die bis zum Sonnabend mit einer Fülle an Veranstaltungen die Sprache gebührend feiert.

"Sprache ist nicht nur Kommunikation mit Worten, sondern auch Körpersprache, Mimik, Gefühl, Musik, Bilder. Sprache ist so vielfältig, dass ihr ein bundesweites Festival gewidmet wurde", sagt Initiatorin Kena Hüsers. Die Angermünder Autorin hatte die Idee, dieses Festival nun nach Angermünde zu holen, das 2010 zum ersten Mal in Berlin Neukölln als Mitmachwoche für alle Einwohner des Stadtteils entstand und seitdem immer mehr Nachahmer in ganz Deutschland findet.

Viele Partner im Boot

Mit Nadine Celinger von der Wohnungsgenossenschaft Uckermark fand Kena Hüsers eine begeisterte Partnerin und in Windeseile viele weitere Partner für dieses Projekt, das davon lebt, dass sich Einwohner mit eigenen Ideen und Initiativen einbringen. "Wir wollen das Gemeinschaftsleben in Angermünde bereichern und Menschen unterschiedlicher Generationen, Talente und Kulturen die Chance geben, den vielfältigen Reichtum der Sprache mitzugestalten und gemeinsam zu erleben", sagt Kena Hüsers. Die Resonanz war überraschend groß. Die Stadtverwaltung, das Jugendkulturzentrum Braue, die Uckermärkische Literaturgesellschaft, die Uckermärkische Musik- und Kunstschule, die Wohnungsgenossenschaft Uckermark, die Stadtbibliothek, der Heimatverein, der Pop-Chor Angermünde, das Impro-Theater Uckermark, Hobbyfotografen und Autoren bereichern die Woche.

Preis der IHK-City-Offensive

So wurde aus ursprünglich geplanten zwei, drei Veranstaltungen ein mehrere Tage füllendes Programm, von der Schreibwerkstatt für Kinder bis zum bunten Unterhaltungsabend im Rathaus (25. Mai, 18 Uhr). Abschluss ist am Sonnabend eine sagenhafte Bustour zu mystischen Orten mit Geschichten und Umtrunk. (20 Uhr ab Rathaus).

Mit ihrer Aktion gewannen die Initiatoren bei der IHK City-Offensive 2019 übrigens den 3. Preis und können dank Förderung alle Veranstaltungen kostenlos anbieten.