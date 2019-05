"Jazz in E." zum 25. Mal in Eberswalde

Boris Kruse

Eberswalde (MOZ) Der schottische Ethnologe Victor Turner (1920–1983) hat in seinem erstmals 1969 publizierten Buch "Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur" eine immer noch oft zitierte Definition für das abgegeben, worum es in diesem Jahr bei "Jazz in E." gehen soll. "Rituale" also – ein Begriff, der an religiöse Zeremonien denken lässt und an – liebgewordene oder auch verhasste – Traditionen.

Das alles lässt sich mit einiger Offenheit in dem Programm des Festivals wiederfinden, das vom Mittwoch bis zum Sonnabend nächster Woche im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses stattfindet. Die Auffassung der Programmmacher vom Ritual in der Musik führt aber noch darüber hinaus. Und ebenso die Definition Victor Turners.

In andere Rollen schlüpfen

Rituale, so schrieb Turner, heben eine bestehende soziale Ordnung für einen begrenzten Zeitraum auf. Sie bekräftigen diese Strukturen aber gerade durch den Ausnahmezustand dauerhaft – im Ritual werden gesellschaftliche Rollenzuweisungen erprobt. Rituale markieren Übergänge, zum Beispiel von einem Lebensabschnitt in den nächsten: Taufen, Männlichkeitsexerzitien, Hochzeitsfeiern, Konfirmationen, aber auch Beerdigungen. Turner spricht in dem Zusammenhang von "Liminalität" und meint damit das organisierte Überschreiten von Grenzen.

Karnevalsfeiern nicht zu vergessen. Wo jeder für ein paar Tage in andere Rollen schlüpfen kann, wo am Rosenmontag der Chef mit der Sekretärin flirten darf und umgekehrt, da werden die bestehenden gesellschaftlichen Hierarchien für den Rest des Jahres umso konsequenter festgeschrieben. So jedenfalls die Deutung mancher Ethnologen.

Was bedeutet das nun für "Jazz in E."? Orgiastische Maskenbälle im Plenarsaal der Kreisverwaltung vielleicht? Enthemmte Annäherungsversuche zwischen Mischpultmann, Musikern und Fans? Musikalische Himmelfahrtskommandos am Himmelfahrtswochenende? Festivalleiter Udo Muszynski wäre vermutlich schlecht beraten, wenn er dieses Rätsel vorab auflösen würde. Die Auswahl der geladenen Künstler jedenfalls legt nahe, dass das Thema "Ritual in der Musik" an den vier Festivaltagen auf ganz unterschiedliche Weise verhandelt wird. Am offensichtlichsten und fast schon klischeehaft wird der Bezug zur Ethnologie im Auftaktkonzert greifbar. Aus Simbabwe kommt die Mbira-Instrumentalistin und Sängerin Stella Chiweshe nach Eberswalde. Simbabwe ist das Nachbarland von Sambia, vormals als britische Kolonien Süd- und Nordrhodesien. Und in Sambia, bei den Ndembu, hat Victor Turner einst seine Feldforschungen über Rituale angestellt. So einfach wie in diesem Eröffnungskonzert ist der Bezug zum Ritual in der Musik bei dem Festival nicht immer. Der Saxofonist David Murray aus den USA kommt mit zwei norwegischen Musikern nach Eberswalde; man darf gespannt sein, wie sie aus ihren Improvisationen eine konzertante Grenzüberschreitung spinnen.

Im Übrigen ist die Künstlerauswahl auch in diesem Jahr wieder erkennbar von dem Bemühen getragen, unterschiedliche Musizierkulturen von Modern Jazz über Ethno bis zu Musikern mit Free-Jazz-Erfahrung und rockige, frickelige Gruppen unter einen Hut zu bringen. Unter die letzte Kategorie zum Beispiel fallen das Melt Trio und das Trio Heinz Herbert.

29.5.–1.6., Paul-Wunderlich-Haus, Eberswalde; Programm: www.mescal.de