MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in die Räume einer Tankstelle an der Berliner Chaussee eingedrungen. Dort durchsuchten sie das Inventar. Eine Liste gestohlener Gegenstände lag zur Anzeigenaufnahme nicht vor. Deshalb konnte auch der Gesamtschaden noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren.