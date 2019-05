Abfahren auf zwei Rädern

Von Nina Jeglinski

Berlin In einem Land, in dem das Auto lange als "liebstes Kind" und "Statussymbol ganzer Generationen" galt, wird nicht nur ein immer größerer Umsatz in der Zweirad-Branche gemacht, auch Firmen entdecken den Trend für ihre Mitarbeiter, Kommunen und Städte denken beim Ausbau der Infrastruktur um.

Die Zahl der Fahrräder in der Bundesrepublik steigt um mehrere Millionen pro Jahr, Drahtesel für 2,6 Milliarden Euro legten sich die Deutschen 2017 zu. Die in Deutschland mittelständisch geprägte Branche erlebt seit Jahren immer neue Höhenflüge. Erfindungsreichtum, Ingenieurskunst und Zeitgeist gehen dort Hand in Hand. Das Fahrrad gilt vor allem bei jungen Leuten und bei immer mehr Großstädtern als das neue Statussymbol. Die Auswahl der Marke, des Zubehörs und der technischen Details ist dieser Klientel sehr wichtig.

Retro, Street, Sport, Komfort, Elektro – unerschöpflich die Vielfalt. Mit dem Fahrradfahren können die Großstädter nach außen transportieren, wie ernst sie es mit Nachhaltigkeit und ökologischem Fußabdruck wirklich meinen. Wer radelt, so suggeriert das Strampeln durch die Straßen, legt außerdem Wert auf seine Gesundheit, hält sich fit.

Vor allem Marken wie Bergamont oder Cube sind beliebt, und auch die Räder von Riese und Müller hängen sich Städter mittlerweile lieber in der eigenen Wohnung an die Wand als die Designerprodukte in der Garage oder gar an der Straße abzustellen. Ein teures Fahrrad ist auch versteckter Prunk: Nur Insider erkennen die hochwertigen Marken und Komponenten auf Anhieb.

Riese und Müller gelten als eine Art Begründer des Trends. Gerade sind die Radbauer in ein großes neues Werk am Rand des Odenwalds gezogen. Dort entwickeln und montieren nun 450 Fachkräfte sogenannte Premium-Räder und Elektro-Fahrräder. Im Laufe des vergangenen Jahres wurden 100 neue Mitarbeiter eingestellt.

Das "Handelsblatt" hat Markus Riese kürzlich den "Daniel Düsentrieb der deutschen Fahrradindustrie" genannt. 1993 gründete er zusammen mit seinem Studienfreund Heiko Müller die Zweiradmanufaktur Riese und Müller. Riese erfand das Birdy, ein vollgefedertes, faltbares Fahrrad, er meldete das Patent im November 1994 an. In vielen U-Bahnen und Zügen sieht man heute diese Räder, leicht zu handhaben und platzsparend.

Einstiegspreis bei 3000 Euro

Riese ist Maschinenbauingenieur, seine Partner Müller und Sandra Wolf verantworten die Unternehmensstrategie. Die Aufgabenteilung ist überaus erfolgreich: Das Geschäft wächst seit Jahren rasant. Mit einem Absatz von rund 50 000 hochpreisigen Fahrrädern pro Jahr gilt die Firma als der größte Hersteller von Premium-E-­Bikes.

Mit der wachsenden Akzeptanz des Fahrrads als Verkehrsmittel steigt die Bereitschaft der Käufer, Ingenieurskunst auch im Fahrradbau zu honorieren: Der Einstiegspreis für ein E-Bike von Riese und Müller liegt bei 3000 Euro.

Auch bei Bergamont hat man den Trend erkannt. Die Ausrichtung der Zweirad-Profis mit Firmensitz im Hamburger Szene-Stadtteil Sankt Pauli ist da nicht zufällig gewählt. Anstatt in einem Gewerbegebiet können die neuesten Modelle in einem Flagship-Store in direkter Nachbarschaft von Schanzenviertel und Reeperbahn bestaunt werden. In einem coolen Backsteingebäude werden vom Stadt-Rad über Mountainbike bis zum Rennrad die aktuellen Bergamont-Modelle präsentiert – und sie stehen bereit für eine Probefahrt. Das Geschäft brummt.

Auch der Hersteller Cube aus dem bayerischen Waldershof ist aus der Start-up-Phase längst herausgewachsen. Das 1993 von Marcus Pürner gegründete und bis heute geführte Unternehmen exportiert in 50 Länder und verkauft nach eigenen Angaben über 500 000 Räder im Jahr. Anstatt auf Messen lädt die Firma Händler und Besucher regelmäßig zum Firmensitz in die Oberpfalz ein. Ganze vier Wochen dauert die Hausmesse, die 2016 erstmals stattfand.

Es geht auch bodenständig

Es geht natürlich auch weniger hip. Alteingesessene, bodenständige Fahrrad-Hersteller wie Diamant aus Chemnitz oder Hartje aus Hoya in Niedersachsen profitieren ebenfalls von der wachsenden Fahrradverbundenheit der Deutschen.

Aufhorchen in dieser Debatte lässt auch die Meldung, wonach immer mehr junge Leute keinen Fahrzeugführerschein erwerben. Anstatt 1500 bis 2500 Euro bei einer Fahrschule zu lassen und danach die Autos von VW oder BMW zu kaufen, findet die junge Generation offenbar mehr Gefallen an Produkten von Herstellern wie Bergamont, Cube und Co.