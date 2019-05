Zweite "Fridays for Future"-Demo in Frankfurt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die zweite Klimademo Fridays for Future in Frankfurt findet diesen Freitag statt. Sie startet um 10.30 Uhr am Bahnhof und führt zum Rathaus. An der ersten vor drei Wochen nahmen vor allem Schüler der Waldorfschule teil. Deren Geschäftsführer Thorsten Ziebell hatte die Demo angemeldet, die Schüler hatten zu dem Zeitpunkt ohnehin zwei Brückentage nach dem 1. Mai. Diesmal ist regulärer Unterrichtstag. Schüler, die an der Demo teilnehmen, würden also morgens zunächst die Schule besuchen, teilte diese mit. Bestrafungen für das Fehlen seien nicht vorgesehen.

Fehlstunden auf dem Zeugnis

Auch einige Gauß-Gymnasiasten beteiligten sich am 3. Mai und fehlten damit unentschuldigt, wie Schulleiterin Rita Lange auf Nachfrage mitteilte. "Die allgemeine Schulpflicht ist ein hohes gesellschaftliches Gut", betont sie. Es gebe Anlässe für Freistellungen – Demonstrationen gehörten nicht dazu. "Wenn also eine Schülerin oder ein Schüler ohne Grund nicht der Schulpflicht nachkommt, fehlt sie/er unentschuldigt." Das werde auf dem Zeugnis vermerkt. Wer eine Leistung hätte erbringen sollen, darf diese nicht nachholen.

Torsten Kleefeld, Schulleiter am Liebknecht-Gymnasium, verweist "auf die Verantwortung der Eltern bei der Absicherung des Schulbesuchs ihrer Kinder". Beteiligungen seiner Klassen an den Demos sind bislang nicht geplant, "alle aus der Nichtanwesenheit in der Schule resultierenden Folgen werden individuell bewertet". Pauschale Strafen seien nicht vorgesehen.