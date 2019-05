Orgel-Experte gibt neues Buch heraus

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) 94 Orgeln gab es einst in den Kirchen des ehemaligen Landkreises Königsberg/Neumark. Von ihnen sind nur 24 übrig geblieben, neun davon auf deutscher Seite. Der Bad Freienwalder Orgel-Experte Karl Richter hat ein neues Buch herausgegeben, das sich genau mit diesen Orgeln beschäftigt. Auf 132 Seiten beschreibt er die Orgeln, ihre Größe, die Zahl der spielbaren Register, die Erbauer und, wenn möglich, die Auftraggeber. Grundlage bildet eine Kartei des Kriegsministeriums von 1944. Ziel sei es gewesen, zu erfahren, wo noch Prospektpfeifen aus Metall zu finden sind, die man für den Bau von Kriegsgerät einschmelzen konnte. "Die Prospektpfeifen waren schon 1917 dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen", so Karl Richter. Insofern sei die Kartei sinnlos gewesen. Entdeckt hat er sie im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz in Berlin. Zwölf Jahre lang habe er an diesem Buch gearbeitet, sagte Karl Richter. Es sei eigentlich nur ein "Abfallprodukt" gewesen. Eigentlich forschte er in der Kartei, als er sein Buch über den Freienwalder Orgelbauer Georg Mickley schrieb. Doch weil Mickley dort nicht arbeitete, half ihm die Kartei nichts. 38 Orgeln derer im Kreis Königsberg/Neumark kamen aus der Orgelbauwerkstatt Dinse, 20 von der Firma Sauer und 16 von der Firma Bütow.

Das Buch wird im Oderlandmuseum verkauft.