Kinder erobern neuen Spielplatz

Marco Winkler

Marwitz (MOZ) Etwas gedulden mussten sich die Kinder der Marwitzer Kita Storchennest am Mittwoch. Bevor sie die Geräte auf dem neuen Spielplatz am Dorfanger ausprobieren konnten, wollten Bürgermeister und Ortsvorsteher das obligatorische Band durchschneiden. Die Gemeinde nahm für das thematische Spielareal knapp 150 000 Euro in die Hand.

"Wir sind ein wunderschönes Angerdorf. Das hier ist der zentrale Platz für alle", sagte Ortsvorsteher Thomas Nocke (BfO). Der Spielplatz führte bisher ein Schattendasein, wirkte trist. Die Geräte waren verschlissen. Im November begann der Rückbau und Wiederaufbau.

Dass sich die Investition in Marwitz lohnt, zeigen die Zahlen: Das Dorf hat derzeit 242 Kinder zwischen null und 14 Jahren. Wobei der Spielplatz eher die Jüngeren zwischen drei und sechs Jahren ansprechen wird. "Die Kita ist mit 77 Plätzen voll belegt", so Nocke. "Wir wachsen." Ein neuer Spielplatz war da längst überfällig. Nockes erstes Urteil: "Besser geht nicht."

Nicht nur für Marwitzer ist der Spielplatz gedacht. Bötzower kommen laut Bauamtsleiter Dirk Eger oft mit dem Fahrrad ins Dorf, um zu spielen. Auch für die Neuen, die in die Marwitzer Heide gezogen sind und noch ziehen werden, soll der Platz als Verbindungsglied dienen. Als Treffpunkt und Ort des Kennenlernens.

Grundmotiv des Spielareals ist die Ameise. Birgit Tornow-Wendland von Planungsbüro Sinneswerk in Hennigsdorf erklärte, was es damit auf sich hat. "Das geht aus dem Wappen von Marwitz hervor", sagte sie. Vier Ameisen sind dort sehen. Zudem komme der Ortsname aus dem Elbslawischen und bedeute "Am Ort, wo Ameisen wohnen". Die Grundidee lag auf der Hand. Die Ausführung – René und Hagen Klatt aus Bärenklau zeichnen dafür verantwortlich – kann sich sehen lassen: Es gibt einen Buddelbereich mit Wippe und Waage, ein Ameisenhaus als Rückzugsort und einen Parcours, der Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit schulen soll. "Das ist wichtig für die Entwicklung der Kinder", sagte Kerstin Kunze, in Oberkrämers Verwaltung für die Spielplatzplanung zuständig. Begleitet wurden die Arbeiten von Archäologen. "Wir stehen hier auf einem Bodendenkmal", so Tornow-Wendland. Gefunden wurde nichts. Dafür können die Kinder jetzt Ameisen suchen: 66 Exemplare haben sich auf dem Areal versteckt.