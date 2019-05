Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Die Sportvereine aus dem Landkreis Oberhavel müssen ab Januar 2019 mehr Geld an den Kreissportbund abführen. Die Beiträge steigen um ein Euro pro Mitglied und Jahr auf 2,50 Euro.

Das ergibt sich aus einem Beschluss, der am Mittwochabend im Rahmen der Mitgliederversammlung in Oranienburg gefasst wurde. Der Kreissportbund begründete seinen Antrag mit dem Wunsch, eine zweite Vollzeitstelle in der Geschäftsführung schaffen zu wollen. Bislang gibt es lediglich 1,5 Stellen. Neben dem Geschäftsführer gibt es eine Teilzeitkraft.