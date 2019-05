Seniorentreff in Veltens Zentrum eröffnet

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Stadt hat den Wunsch vieler älterer Veltener erfüllt, einen Treffpunkt in der Innenstadt zu schaffen. Doch noch mangelt es an Angeboten und Helfern.

Und dann ging das Licht aus. An einem dunklen Dezembertag hätte die herausgesprungene Sicherung, die sich auch nicht wieder hochdrücken ließ, die Rentner im Dunkeln sitzen lassen. An einem sonnigen Tag im Mai können die Rentner selbst in einem Raum im Erdgeschoss im Hellen sitzen. Also konnte am Dienstagmittag die Einweihung des neuen Seniorentreffs in der Poststraße 17 trotz der kleinen Stromverweigerung fortgesetzt werden.

"Es ist vollbracht. Zumindest fast", leitete Wolfgang Elbing, Vorsitzender des Veltener Seniorenbeirats, seine kleine Festrede ein. Das Wörtchen fast bezog sich dabei auf noch einige fehlende Ausstattungsgegenstände und auf die für einen Seniorentreff wegen ihres Gewichts unhandlichen Tische. Ansonsten aber strahlte Elbing zwischen in dunklem Weinrot gestrichenen Wänden und farblich darauf abgestimmten Stühlen. "Die Bürgermeisterin hat ihr Wort gehalten", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf den Wunsch, dass Veltens Rentner genau solch einen Treff im Stadtzentrum benötigen. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) gab das Lob gleich weiter: "Ein Mann, ein Wort", lobte sie das Engagement von Michael Bethke. Der Inhaber des Ambulanten Krankenpflegedienstes hat einen der Räume seiner neuen Sozialstation für die Geselligkeit der Rentner zur Verfügung gestellt. Nur wenige Monate habe es gedauert, dass aus dem Wunsch Realität wurde.

Bislang gab es für Senioren nur das Bürgerhaus in Süd, um sich zu geselligen Runden zu treffen oder auch gemeinsam Hobbys nachgehen zu können. Vielen älteren Menschen, die in der Innenstadt wohnen, fällt der Weg nach Süd allerdings schwer. Jetzt haben sie die Poststraße 17 als Anlaufpunkt. "Hier können Sie schwofen, klönen und sonntags eine Tasse Kaffee trinken", ermunterte die Bürgermeisterin die Seniorenrunde, die sich zur Eröffnung eingefunden hatte.

Noch allerdings ist nicht geklärt, wann geschwoft, geklönt und Kaffee getrunken wird. Elbing räumte ein, dass es bislang weder feste Öffnungszeiten noch konkrete Aktivitäten gibt. "Es ist schwierig Menschen zu finden, die solche Ehrenämter übernehmen", sagte er. Zugleich geht der Chef der Seniorengruppen aber fest davon aus, solche zu können. Immerhin befindet sich der Seniorenclub in einem der neuen Häuser an der Poststraße, in denen vor allem Rentner wohnen.

Zu diesen gehört Ursula Wolff, die 2006 aus Berlin nach Velten gezogen ist. Selbst malt sie gern und möchte deshalb eine Malgruppe gründen. "Vielleicht wird es auch mal Singe- und Spielabende geben", hofft sie. Auch Mari­anne Dominik freut sich, dass sie nicht mehr bis Süd laufen muss, um ihre Freizeit in geselliger Runde verbringen zu können.

Laut Elbing ist jeder fünfte Veltener im Rentenalter. Dennoch sei es gar nicht so einfach, die rund 2 500 Senioren dazu zu bewegen, die Einsamkeit ihrer Wohnung zu verlassen und Gemeinschaft zu erleben. Gerade deshalb liegt Elbing auch so viel daran, einen Sonntagstreff ins Leben zu rufen. Am Wochenende, wenn weder Apotheke noch Supermarkt offen haben, leiden allein Lebende besonders unter der Einsamkeit.

Wenn die ersten Aktivitäten geplant sind, will Elbing dafür sorgen, dass vor allem im Wohngebiet rund um den Treff Info-Zettel darüber informieren. Und irgendwann wird es sicher auch die ersten großen Partys geben. Bethke hat versprochen, dass die danebenliegenden Räumen im Bedarfsfall mitgenutzt werden können. Vielleicht gibt es bis dahin auch solche Tische, die sich beiseiteschieben lassen, wenn die Senioren ihr Tanzbein schwingen wollen.