Baustart für Seniorenresidenz

Roland Becker

Velten (MOZ) Mit einem Jahr Verspätung haben in dieser Woche die Arbeiten zum Bau der Seniorenresidenz Schweihofer an Veltens Breiter Straße begonnen.Die Gießener HP-P-Gruppe errichtet dort eine Seniorenresidenz mit 120 Einzelzimmern.

Der Baustart habe sich so arg verzögert, weil sich die Erteilung der Baugenehmigung sehr in die Länge gezogen habe, teilte Michael Bethke mit. Der im Pflegebereich aktive Geschäftsmann wird die Einrichtung übernehmen. Zielgruppe für die Seniorenresidenz sind pflegebedürftige Rentner. Bethke sieht kein Problem darin, Bewohner für die Zimmer zu finden. Eher bereitet ihm die Suche nach Personal Kopfschmerzen. Vom Küchen- über das Verwaltungspersonal bis hin zu den Pflegekräften wird es rund 110 Stellen geben. Schwierig sei es vor allem, medizinisches Personal zu finden.

Auf dem Gelände, das bereits vor längerer Zeit von maroder Bausubstanz befreit wurde, haben die Arbeiten am Montag begonnen. Gestartet wurde mit dem Erdaushub für eines der Gebäude des künftigen Ensembles. Geplant ist dabei auch ein Café. Möglichkeiten, das Konzept näher kennenzulernen, dürfte es am 7. Juni geben. An diesem Tag wird zu 14 Uhr zur Grundsteinlegung eingeladen, teilte Bethke mit. Nach den jetzigen Plänen soll die Seniorenresidenz Schweihofer am 1. September 2020 eröffnet werden.

Der Bau eines Pflegeheims auf dem ehemaligen Schweihoferschen Gelände ist eines der Veltener Projekte, das sich am längsten hingezogen hat. Vorherige Investoren waren mit dem Vorhaben gescheitert und hatten sich zurückgezogen.