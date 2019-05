Eine Stunde zum Bummeln

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Das Park-Problem in Kreiselnähe wurde akut, nachdem das Alte Kaufhaus wieder Kundenverkehr hatte: Wer in die Sparkasse, zum Steuerberater oder zum Arzt wollte, hatte kaum eine Parkmöglichkeit. Denn die Stellplätze hinter dem Kaufhaus gehören der Sewoba, die sie ihren Mietern zur Verfügung stellt. Natürlich klappt das nicht immer, nutzen andere die von den Mietern bezahlten Parkplätze. Wer nur mal rasch zum Geldautomaten wollte, der stellte sein Auto auch schon mal in der Ernst-Thälmann-Straße auf die Sperrfläche vor der Fußgänger-Insel oder gleich auf den Gehweg.

Ziel: Kundenfreundlichkeit

"Auf Anregung von Händlern und Mietern haben wir uns nun entschlossen, dass wir die Stellflächen vor und hinter dem Kreisel als Kurzzeitparkplätze einrichten. Dies wurde auch so mit dem Straßenverkehrsamt abgestimmt", erklärte am Mittwoch Nicky Bittelmann, Mitarbeiterin des Seelower Ordnungsamtes. In der Berliner Straße betrifft das sieben und in der Küstriner Straße drei Stellflächen für Pkw. Die Mitarbeiter des Seelower Bauhofes haben am Mittwochvormittag die entsprechenden Schilder aufgestellt. Dort ist nun deutlich zu lesen, dass das Parken nur mit Parkuhr gestattet ist, und zwar werktags von 8 bis 18 Uhr für lediglich eine Stunde.

Die Zielstellung ist klar: Die Stadt will erreichen, dass die Dauerparker aus den Verwaltungen und Behörden möglichst solche Parkplätze nutzen, die wie in der Erich-Weinert-Straße auf dem ehemaligen Fleischereigelände oder auf cityferneren Stellflächen wie an der Straße der Jugend am Sender. Bislang nutzen die Dauerparker allerdings marktnähere, kostenfreie Plätze wie in der Kirchstraße, vor dem Kulturhaus oder am Markt. Dort gibt es noch keine Kurzzeitparkplätze.

Die neue Regelung an der Berliner und der Küstriner Straße stößt auf Zustimmung. Simone Richter von den "Modezicken", direkt vor ihrem Laden befinden sich die Stellflächen, begrüßt die Neuregelung ausdrücklich: "Ich bin quasi doppelt davon betroffen. Als Geschäftsfrau freue ich mich über die kundenfreundliche Lösung. Wobei unsere Kunden auch auf unserem Hof gegenüber der Kirche parken können. Als Mieterin im Alten Kaufhaus freue ich mich, dass die Kunden nun Parkmöglichkeiten haben. Oftmals sind unsere Mieterparkplätze von anderen belegt."

Halteverbot auf Sperrflächen

Nicky Bittelmann weist ausdrücklich darauf hin, dass es streng verboten ist, auf den Sperrflächen vor Verkehrsinseln oder auf dem Bürgersteig zu parken. Ebenso darf in der Küstriner Straße nicht vor dem abgesenkten Bord geparkt werden. Dort befindet sich zudem eine Hauseinfahrt, erläutert die Ordnungsamtsmitarbeiterin. Wer trotzdem dort steht, der zahlt zehn Euro in die Stadtkasse. "Das Parken auf Sperrflächen und Bürgersteigen hat seit der Eröffnung des Alten Kaufhauses stark zugenommen", sagt Nicky Bittelmann. Dort kostet das Falschparken schon 25 Euro. Wer auf den Kurzzeitparkflächen länger als die ausgewiesene Stunde steht, zahlt zehn Euro. Bei einer Zeitüberschreitung von mehr als einer Stunde sind es schon 20 Euro. Das geht bis zu einem Verwarngeld von 30 Euro. Wenn jemand täglich sein Auto dort so lange abstellt, dann kostet das auch täglich so viel. Das Abschleppen von Falschparkern ist eher für Stellen mit absolutem Halteverbot vorbehalten, sagt Nicky Bittelmann.