Streit um zwei neue Windmühlen

Kommentar: Gemeinde außen vor

Beiersdorf-Freudenberg ist ein weiterer Fall, in dem die in Brandenburg so groß geschriebene kommunale Selbstverwaltung außer Kraft gesetzt wird. Seit 2011 wehrt sich die Gemeinde gegen den Bau von weiteren Windkraftanlagen, doch bisher ohne Erfolg. Das Landesamt für Umwelt kassiert die Beschlüsse und ersetzt sie durch eine Genehmigung. Denn solange der Bau von solchen Energieanlagen privilegiert ist, hat die Gemeinde nichts zu melden. Kein Wunder also, dass die Akzeptanz gegenüber der Windkraft im Land weiter abnimmt. Den Beweis führt die neue Bürgerinitiative im benachbarten Brunow, die sich gegen den Bau von Windrädern im Wald engagiert. Auf Anhieb vereint sie 60 Bürger, die um den Bestand des dorf­nahen Waldes fürchten. Wie schnell Windräder brennen können, zeigt ein Vorfall vor wenigen Wochen zwischen Heckelberg und Trampe. Die Feuerwehrleute mussten zusehen, wie das Windrad abbrannte. Tun konnten sie nichts.

Dass sich die Bürger von Beiersdorf-Freudenberg wehren, kann ihnen niemand verdenken. Schließlich sind sie bereits von 16 Windkraftanlagen umzingelt. Weitere kommen hinzu. Zwar bekommt die Gemeinde jährlich 110 000 Euro Konzessionsabgabe für die Leitungswege. Die einzelnen Bürger in den beiden Dörfern, deren Lebensqualität durch Lärm, nächtliches Geblinke oder Schlagschatten sinkt, haben nichts von dem Geld. Im Gegenteil: Sie zahlen mehr für ihren Strom als die Bürger in den südlichen Bundesländern, für die der Strom erzeugt wird, weil sie anteilig an der Energieeinspeisevergütung für die Betreiber der Windparks beteiligt werden. Kein Wunder, dass die Gemeindevertreter ablehnen.⇥Steffen Göttmann