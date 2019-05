Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Gleich zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Donnerstag in Oranienburg gestohlen worden. Gegen 6.10 Uhr meldete der Besitzer eines Audi A8 seinen Wagen vermisst, der in der Erzberger Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Pkw sei Baujahr 2008 und habe einen Wert von 14 000 Euro, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstagvormittag mitteilte.

Der zweite Pkw, ein Mercedes Benz ML250, wurde ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße gestohlen. Der Besitzer hatte gegen 7 Uhr bemerkt, dass sein Fahrzeug verschwunden ist. 30 000 Euro sei das Fahrzeug Wert, informierte Polizeisprecherin Feierbach.