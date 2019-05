Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Nachdem am Montagabend bekannt geworden war, dass im SVV-Wahlkreis 1 der Stadt Falkensee ein Bewerber nicht auf dem Wahlschein stand, der bereits an Briefwähler gesendet wurde, gab die zuständige Kommunalaufsicht des Landkreises am Donnerstag grünes Licht für die Durchführung der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage habe man der Falkenseer Wahbehörde mitgeteilt, dass eine Absage der Wahl gemäß § 52 Abs. 1 BbgKWahlG nicht erfolgt. Die Wahl wird also stattfinden. Die Wähler des Wahlkreises 1 werden am Wahlsonntag einen korrekten Stimmzettel in den Wahllokalen vorfinden. "Gleichfalls teilte die Kommunalaufsicht mit, dass nach Vorliegen des Wahlergebnisses im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens festzustellen ist, ob sich der Wahlfehler auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat und auch Auswirkungen auf das Ergebnis der Mandatsverteilung gehabt hat oder haben konnte (Mandatserheblichkeit)", heißt es weiter von Seiten der Stadt Falkensee.

Am 20. Mai war bekannt geworden, dass durch einen Übermittlungsfehler für den Wahlkreis 1 ein unvollständiger Stimmzettel gedruckt worden war. Es fehlte ein Bewerber auf der Liste. Nicht mit abgedruckt wurde Dieter Brüggemann, der für die CDU im Wahlkreis 1 für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert. Durch das Fehlen standen nur 45 Bewerber auf dem Stimmzettel (insgesamt kandidieren 176 Bewerber in den vier Wahlkreisen um die 36 Plätze in der SVV).