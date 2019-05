Pflichtaufgabe erfüllt

Martin Terstegge\MOZ

Halle Die Wasserballer der SGW Brandenburg haben am vergangenen Sonnabend ihre Pflichtaufgabe beim SV Halle erfüllt. Obwohl die Brandenburger nicht mit der stärksten Aufstellung anreisten, erwartete Trainer Christopher Bott einen Sieg. Er war dabei stärker involviert als sonst, denn er musste selbst ins Becken und konnte zwei Tore zum 15:10-Ertfolg beisteuern.

Zu Beginn hatten die Brandenburger aber noch Probleme mit der Einstellung. "Das hat mir gar nicht gefallen. Gerade im Angriff war das Larifari, was wir da spielten. Allein vor dem Keeper haben wir den Torwart angeworfen", ärgerte sich Bott über die Anfangsphase sowie über den Abschnitt zu Beginn des dritten Viertels.

Die Gastgeber nutzten die Unkonzentriertheiten der SGW-Akteure, führten bis zur 5. Minute mit 2:0. Doch in der Schlussphase des ersten Abschnitts besannen sich die Gäste, glichen noch durch Toni Roehl und Maximilian Stresow aus.

Im zweiten Viertel lief die SGW-Tormaschine an. Bis zur 11. Minute brachten Patrick-Jörg Hehr (2) und Gabriel Stanovsky die Brandenburger mit 5:2 in Führung. Danach gelang den Hausherren (11.) der einzige Treffer dieses Durchgangs, doch Sekunden später stellte Dennis Wagner den alten Abstand wieder her. Den Hallensern wurde nun ihre Grenzen aufgezeigt, sie hatten gegen die körperlich überlegenen Gäste nichts entgegen zu setzen. Stresow (2) und Bott bauten den Vorsprung bis zum Seitenwechsel noch auf 9:3 aus.

Im dritten Viertel erhöhte Hehr (18.) zu Beginn auf 10:3, dann schalteten die Brandenburger wieder ein paar Gänge zurück. Gleich waren die Gastgeber da, verkürzten bis zur 21. Minute auf 7:10. In der Auszeit rüttelte Spielertrainer Bott seine Akteure wieder wach, die nun wieder konzentrierter im Abschluss agierten. Hehr, Wagner und Bott sorgten noch für den 13:8-Vorsprung.

Die Gastgeber trafen zwar gleich zu Beginn des Schlussviertels, doch als Markus Behrendt eine Minute später mit dem Tor zum 14:9 die passende Antwort gab, stand der Sieger endgültig fest. Die Hallenser durften noch einmal jubeln und für die Gäste traf der Nachwuchsspieler Jonas Hergaden zum 15:10-Endstand.

In Sachen Nachholspiel bei WABU Magdeburg gab es nun eine erste "Bewegung" bei den Bördestädtern. Seit mehr als fünf Wochen gab es immer wieder Terminvorschläge von Seiten der Brandenburger auf die der feststehende Meister nicht reagierte. Nun wollen die Offiziellen diesen Freitag erstmals bei der Stadtverwaltung vorsprechen. Das Zeitfenster wird schmaler, dieser Samstag wäre optimal gewesen, eigentlich bleibt nur noch der 1. Juni, obwohl aufgrund des Brückentages wohl Spieler fehlen werden. Am Wochenende darauf ist Pfingsten, danach steht das Landes-Wasserballpokalfinale im Fokus bei der SGW und dann ist die Saison im Prinzip vorbei.

Sicher ist dagegen der Termin des nächsten Heimspiels am Himmelfahrtstag (30. Mai). Um 11 Uhr ist der SWV TuR Dresden zu Gast im Marienbad. Mit einem Sieg soll Platz drei in der Liga gesichert werden. Traditionell erhält jeder zahlende Besucher ein Freigetränk.