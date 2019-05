Lemke ging in die "Kicker-Rente"

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Die Fußballerinnen des FC Stahl Brandenburg haben ihre Saison 2018/19 beendet. Am vergangenen Sonntag empfingen sie auf Platz 2 im Stadion am Quenz den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Das war kein gutes Omen. "Komischerweise sehen wir da nie gut aus", sagte Trainer Oliver Gühne im Hinblick auf das 3:3-Endergebnis.

Ihm fehlten aber auch zwei wichtige Spielerinnen für die Kreativabteilung. Im letzten Training fiel Annika Wasserroth auf die Hand. Es ist zwar nichts ernsthaft passiert, doch aus Sicherheitsgründen wurde die Hand geschient und die Angreiferin fiel damit, wie auch Laura-Jasmin Brandt, aus.

Und dann machte der Kontrahent keinerlei Anstalten mitspielen zu wollen. Die Gäste standen tief, setzten lediglich auf die Konterstärke ihrer schnellen Stürmerin Patrycia Chamier-Gliszczynski.

Die Gastgeberinnen hatten wesentlich mehr Spielanteile und gingen verdient in der 25. Minute durch Marlen Wodtke in Führung. Doch nur fünf Minuten später ging die Taktik der Eintracht auf, Chamier-Gliszczynski wurde geschickt und ließ sich die Chance zum Ausgleich nicht entgehen.

Ein ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel. Die Stahl-Frauen mühten sich, die Gäste beschränkten sich aufs Ballwegschlagen. Frances Schultz sorgte nach einer Stunde für die erneute Führung. Allerdings verpassten es die Brandenburgerinnen in der Folge nachzulegen, als die Gäste notgedrungen etwas mehr aufmachten.

Die Partie plätscherte dahin, in der Schlussphase kam jedoch Stimmung auf. In der 82. Minute traf Chamier-Gliszczynski zum 2:2-Ausgleich, kurz darauf sorgte Cindy Wichmann mit dem 3:2 für erneuten Jubel bei den Stahl-Fans. Aber die Eintracht hatte eine "Partycrasherin" in ihren Reihen, mit ihrem dritten Treffer stellte Chamier-Gliszczynski den 3:3-Endstand her.

Kurz vor dem Abpfiff brandete noch einmal Beifall im heimischen Fanlager auf. Trainer Gühne bereitete Nadyn Lemke noch einmal die große Bühne, nahm sie vom Platz, damit ihr der ganze Applaus allein gehört. Die linke Verteidigerin hatte nun ihr letztes Spiel im Trikot des FC Stahl absolviert. Die mittlerweile 39jährige ist 2011 zum Verein gekommen und stellte sich seitdem immer zuverlässig in den Dienst der Mannschaft.

Von einem endgültigen Abschied will Oliver Gühne aber nichts wissen. Er könnte sich Lemke gut als "Back-up" vorstellen.