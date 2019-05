Niederlage trotz Leistungssteigerung

Martin Terstegge\MOZ

Damsdorf Die Fußballer des FC Borussia Belzig standen nach dem Abpfiff der Kreisligapartie beim SV Blau-Weiß Damsdorf erneut mit leeren Händen da, doch Trainer Karsten Krzewski fand dennoch nur lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

Denn die setzte die Vorgaben perfekt um, war über weite Strecken der Begegnung sogar spielbestimmend. Die Borussen ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, doch als es darum ging die Angreifer in Szene zu setzen offenbarte sich das Manko: die Präzision beim finalen Pass. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die die jüngeren Spiele.

Der Tabellenzweite bot dagegen spielerische Magerkost. Lange Bälle waren das einzige Mittel der Gastgeber über die gesamten 90 Minuten. Für Ansprüche auf eine höhere Spielklasse ist das zu wenig.

Dennoch gingen die Damsdorfer in der 22. Minute in Führung, was wiederum Trainer Krzewski im Nachhinein in Rage versetzte. Der Assistent an der Linie deutete eine Abseitsstellung an, auf die der Schiedsrichter im ersten Moment einging, dann aber doch weiterspielen ließ. Aus der Situation ergab sich ein Einwurf für die Damsdorfer, die blitzschnell reagierten, während die Gäste sich noch mit der vorangegangenen Szene beschäftigten. Marcus Gaidecka war es egal, er nutzte die Chance zur Führung.

In der Kabine spornte Karsten Krzewski seine Spieler noch einmal an, er spürte an diesem Tag war mehr drin für seine Elf. Sie kam auch entschlossen aus der Halbzeit, doch unterlief ihr in der 50. Minute ein folgen schwerer Fehler im Mittelfeld. Die Platzherren spielten schnell in die Spitze, wo Christian Pietzsch zum 2:0 vollendete.

Die Bad Belziger ließen sich zwar nicht entmutigen, konnten aber den oben schon erwähnten Fehler nicht abstellen, die Pässe kamen nicht an, beziehungsweise die Abschlüsse waren nicht genau genug. Dafür stand die Deckung stabil, das war ein großer Verdienst des Schlussmanns Christopher Schleiss. Nach zuletzt eher mäßiger Leistung überzeugte er in Damsdorf durch sein Stellungsspiel, leitete immer wieder eigene Angriffe ein und war bei den wenigen Schussversuchen der Blau-Weißen auf dem Posten.

Mitte der zweiten Hälfte ergab sich dann doch eine Riesenchance für die Borussen. Eine schöne Kombination über Lars Leppek kam zu Robert Krzewski, dessen Versuch aus guter Position aber einen halben Meter über den gegnerischen Kasten ging. So blieb es beim 2:0 für die Damsdorfer, die sich damit ihre Minichance auf Platz eins erhielten.

Trainer Krzewski sah eine deutliche Steigerung in seinem Team gegenüber den Vorwochen. Neben Torhüter Schleiß lobte er noch den Antreiber Lars Leppek, der läuferisch viel unterwegs war und immer einen Blick für seine Nebenleute hatte.

Für die restlichen Spiele wünscht sich der Borussen-Trainer etwas mehr Durchschlagskraft. Seine Elf versucht sich immer durchzuspielen, er vermisst allerdings die Versuche aus der Distanz. Vielleicht gelingt dies ja beim nächsten Auftritt im heimischen Raustadion, wo die Bad Belziger am 2. Juni auf Turbine Potsdam treffen.