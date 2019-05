"Wir können zaubern"

Manfred Kuhle

Berlin Absolut nicht erwartet, gelang der Außenseiter-Mannschaft des Fläming-Gymnasiums aus Bad Belzig - nach einer hohen 0:9-Auftaktniederlage gegen den topgesetzten Gruppenfavoriten und späteren Sieger aus Schleswig-Holstein - ein zufriedenstellendes Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" im Tischtennis der Wettkampfklasse III der Mädchen.

Hannah Prinz, an 1 gesetzt, war die einzige aktive Tischtennisspielerin im Team. Josina Löser war die Nummer 2, gefolgt von Greta Ryll (3), die sich als zuverlässige Punktesammlerin erwies. Die Fußballerin Tanja Lehmann (4) war der nervenstarke Joker der Mannschaft, während Greta Überall (5) stets für eine Überraschung gut war. Die Handballerin Nele Reichhardt (6) überzeugte nicht nur als zweifache Einzelsiegerin am Finaltag, sondern auch in ihrer Funktion als Spaßmacherin. Genauso wichtig für das Team war die Ersatzspielerin Samantha Neumann (7), die stets einsatzbereit war.

Dieser Mannschaft gelang ein für die Zukunft optimistisch stimmendes Resultat. Den verantwortlichen Mathe- und Sportlehrer Matthias Berndt und C-Trainer Manfred Kuhle konnten die Spielerinnen auch nach weniger gelungen Matches wieder motivieren und an sich glauben lassen. Ein hervorragender Teamgeist kompensierte die aus verschiedenen Gründen nicht ausreichende Vorbereitung.

Der Dank ging an die Schulleitung des Fläming-Gymnasiums, wie auch an die Jungenmannschaft der Schule, die sich für ein Testspiel zur Verfügung stellten. Das gleiche gilt den Spielern der Krause-Tschetschog-Oberschule, die ebenfalls als Sparringpartner einsprangen.

Der mögliche achte Platz wurde durch ein 3:6 gegen Baden-Württemberg leider verpasst. Das traf aber auch auf das erste Spiel in der K.o.-Runde gegen den Thüringer Vertreter aus Ilmenau zu, wo sich beide Reihen auf Augenhöhe gegenüber standen, doch der Kontrahent gewann. Am zweiten Wettkampftag wurden nach dem fünften Punkt die ausstehenden Parallelspiele abgebrochen, so dass es 2:5 und nicht 4:5 hieß.

Auf der Zielgeraden konnten die Fläming-Schülerinnen aber die Gegner aus Bremen und Hamburg mit 5:0 und 5:1 deklassieren. Für die Bad Belzigerinnen sprang immerhin Platz 13 in Deutschland heraus.

Ein durch den Veranstalter organisiertes Rahmenprogramm ließ die Teilnahme am Bundesfinale für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.