Feierliche Futterhaus Eröffnung

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Labrador-Mischlingshündin July war auf Shoppingtour. Nach dem alltäglichen Morgenprogramm hatte sich Claudia Otto aus Bandenburg an der Havel mit ihrer zweijährigen Hündin auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: Die Neueröffnung des Futterhaus-Marktes in der Brücker Landstraße 20a in Bad Belzig.

Die beiden gehörten dann auch mit zu den ersten Kunden, die auf den rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche genau die Produkte suchten und fanden, die Julys Hundeherzchen höher schlagen ließen. Und so lag neben Hundefutter, Kauknochen und Leckerlis bald auch neues Spielzeug für den Vierbeiner im Einkaufswagen. An lobenden Worten über das Angebot und den Service im neuen Futterhaus-Markt in Bad Belzig mangelte es in dieser Folge nicht.

Kurze Zeit zuvor hatten der Geschäftsführer der Bürger Bau- und Heimwerkermärkte GmbH, Siegfried Schröder, und Jens Steller von der Futterhaus Franchise GmbH und Co. KG das symbolische rote Bad zerschnitten und damit den Markt eröffnet. Damit verbunden war die Übergabe der Franchise-Betriebsgenehmigung, die Baumarkt und Futterhaus zu Partnern macht.

Das Angebot im neuen Markt umfasst rund 8.000 Produkte. Darunter eine riesige Auswahl an Trocken- und Nassnahrung für die tierischen Lieblinge auf vier Pfoten, mit Flügeln oder Flossen. Neben gesunden Leckerlis ist ferner Spezialnahrung für empfindliche Mägen und für Allergiker im Angebot.

Darüber hinaus wird ein breites Sortiment an Zubehör angeboten. Leinen, Kratzbäume, Spielzeug für Vierbeiner, Nager und Vögel sowie Kleintierheime und Vogelhäuser komplettieren das Angebot, sodass Fell- und Schuppenträger, Nager und Vögel bestens versorgt werden können. "Weitere Produkte sind bestellbar", so Filialleiterin Ellen Ponitka. Mit ihr sind Carolin Blanke, Christine Birkefeld und Katrin Stynfalla im neuen Markt für die Kundschaft da. Das Team wurde in den vergangenen Wochen in anderen Filialen von Das Futterhaus fachkundig geschult. Sie sind jetzt Experten für Tierbedarf und stehen der Kundschaft im Bad Belziger Markt ab sofort in allen Fragen rund um Anschaffung, Ernährung und Pflege von Haustieren mit Rat und Tat zur Seite. Zum umfangreichen Angebot kann damit ein Plus an Beratung garantiert werden, sodass für jedes Heimtier das passende gefunden werden kann.