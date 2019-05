Gute drei Wochen Kultur satt

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Auf Kultur satt dürfen sich Brandenburger und Kulturinteressierte aus nah und fern in der Zeit vom 15. August bis 8. September freuen. Am Mittwoch stellten Theaterchefin Christine Flieger und der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier im Beisein von Oberbürgermeister Steffen Scheller die Höhepunkte des Programms des ersten "Kultursommers Brandenburg an der Havel" vor, das verschiedene Spielorte in sich vereint. Geplant sind Veranstaltungen des Brandenburger Theaters und von externen Künstlern.

Den Anfang machen vom 15. bis 18. August die Wassermusiken auf der Regattastrecke mit "Der Froschkönig" vom Musiktheater Pampelmuse, einem Auftritt von Comedian Ingo Appelt "Der Staats-Trainer", einem Konzert der Band Keimzeit "Das Schloss" und zwei Konzerten der Brandenburger Symphoniker "Vive la France".

Weiter geht es dann am 23. August mit dem "Marienberg Open Air", mit dem auch die Freilichtbühne wiederbelebt werden soll. Die Brandenburger Symphoniker spielen dann ein Konzert "Magische Filmmomente". Am Wochenende des 24. und 25. August wird es ein kostenfreies "Freiluftlabor" geben. Dabei soll es unter Mitwirkung von Brandenburger Kunstschaffenden am ersten Tag richtig "laut" werden, während der zweite Tag den "leisen" Tönen gehört. Zudem ist am 24. August Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson zu Gast und am 25. August wird nach einem Chorflashmob zum ersten Brandenburger Rudelsingen eingeladen.

Am 27. August kommen dann "Ulli und die grauen Zellen" auf die Freilichtbühne, am 29. August verzaubern die Magier "Golden Ace" das Publikum und am 30. August gibt "Rumpelstil" sein mittlerweile drittes Taschenlampenkonzert, bevor am 31. August Poetry-Slammerin und Sängerin Julia Engelmann ihr Konzert gibt.

Zum Abschluss des ersten Kultursommers und gleichzeitig als Auftakt der neuen Theatersaison dürfen sich alle Kulturliebhaber auf die Premiere von "Grete Minde" am 6. September freuen, die derzeit der neue künstlerische Leiter am BT, Frank Martin Widmaier, als Eigenproduktion inszeniert. Das Schauspiel von Kai Schubert nach Fontanes Quellen will er "mit Action aus Feuer, Wasser, Erde und Luft" auf die Bühne bringen und die Aktualität übler Nachrede aufzeigen. Der Stamm von freien Profischauspielern soll dabei von Laien und "Bekannten Brandenburgern" unterstützt werden.

Das gesamte Programm findet sich unter www.brandenburgertheater.de.