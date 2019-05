Bezahlsender Sky um Millionen betrogen

Heinz-Alfred Stöckel

Regensburg/Neuruppin Seit November vergangenen Jahres mussten sich an 23 Verhandlungstagen vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg unter Vorsitz von Richterin Dr. Bettina Mielke vier Männer aus dem Bundesgebiet im Alter von 33, 34, 36 und 40 Jahren und ein Lette (46) verantworten, die alle von ihrem Wohnsitz aus agierten. Unter ihnen auch ein 36-jähriger Produktionsmitarbeiter aus Neuruppin. Am Dienstag wurde er wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in 835 Fällen, Computerbetrug in Tateinheit mit Ausspähen von Daten, unerlaubten Eingriffs in technische Schutzmaßnahmen, sowie Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt.

Dem 28-seitigen Anklagesatz zufolge verschafften die Angeklagten bei unterschiedlicher Arbeitsteilung zwischen Dezember 2012 und ihrer Festnahme im November 2017 insgesamt 12 899 Personen in 143 739 Bezugszeiträumen über das sogenannte Card­sharing einen illegalen Zugang zum Bezahlfernsehen "Sky Deutschland". Hierdurch entstand diesem ein Schaden in Höhe von 16 866 901 Euro. Die Angeklagten selbst vereinnahmten dabei rund 1,6 Millionen Euro. Um an die notwendige Software zu gelangen, schlossen sie entsprechende Abonnentenverträge ab. Durch technische Manipulationen knackten sie das ausgeklügelte Sicherungssystem des Pay-TV-Senders und boten dann dessen Programme auf eigens dafür eingerichteten Internetportalen zu "Schnäppchenpreisen" an.

Sky lässt Betrüger auffliegen

Womit die Angeklagten nicht rechneten: Sky durchforstet regelmäßig die Internetportale nach solchen Anbietern. Nach getätigten Testkäufen flogen die Machenschaften auf.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft spielte der Neuruppiner nur eine untergeordnete Rolle. Kopf der Bande sind ein Verkäufer aus Dresden und der Lette, zu der neben den drei Mitangeklagten noch weitere Mitglieder zählen, deren Identität der Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt ist. Der Dresdner war demnach für die Verwaltung der sogenannten Billing-Datenbanken – dabei handelt es sich um zentrale Datenbanken der Cardsharing-Plattformen – und das Anwerben weiterer "Unterstützer" zuständig, die er auch in ihre Aufgaben einwies und diese koordinierte. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, sowie die Einziehung des Wertersatzes in Höhe von 187 900 Euro angeordnet. Der Lette war im Wesentlichen damit betraut, die für das Cardsharing benötigten Server zu administrieren und zu konfigurieren. Zudem verwaltete er die laufenden Abonnements. Er kam mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe und einer Geldauflage in Höhe von 5 500 Euro davon.

Auch die weiteren beiden Angeklagten aus Baden-Württemberg und Bayern kamen als sogenannte "kleine Lichter" glimpflich davon. Sie erhielten Bewährungsstrafen von einem Jahr und zwei Monaten und einem Jahr und vier Monaten. Von Bewährungsstrafen sah in diesen Fällen das Gericht ab.