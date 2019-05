Bühnenbild verstößt gegen Auflagen

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Verzicht der Rheinsberger Kammeroper auf den Schlosshof als Spielstätte ist nicht ganz freiwillig geschehen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die das Schloss verwaltet, war nicht einverstanden mit dem Entwurf für das Bühnenbild für die Operninszenierung von "Gli Orazi e i Curiazi".

Das bestätigte Stiftungssprecher Frank Kallensee auf Nachfrage. Da das Schloss denkmalgeschützt ist, gibt es zwischen der Stiftung und der Kammeroper für Aufführungen im Schlosshof eine Vereinbarung mit genauen Auflagen. Diese Vereinbarung sei 2017 nochmals überarbeitet worden. Der Bühnenentwurf für die diesjährige Inszenierung habe gegen die Auflagen verstoßen. Unter anderem seien Abstände zu den Kolonnaden nicht eingehalten worden. "Das war nicht zustimmungsfähig", so Kallensee. Der künstlerische Leiter der Kammeroper, Georg Quander, räumte ein, dass die Stiftung mit ihren Beanstandungen im Recht sei. Die Ausweich-Spielstätte am Kavalierhaus biete dafür mehr Spielraum für ein opulenteres Bühnenbild. Dass es 2020 wieder eine Oper im Schlosshof geben wird, schließt Quander nicht aus. Auch andere Stellen im Schlosspark seien als Spielstätten attraktiv beispielsweise die Schneise am Obelsiken mit Blick über den See aufs Schloss. "Die Frage ist nur, ob das logistisch mit der Technik machbar ist." Mit der Operngala wird es zumindest eine Veranstaltung im Schlosshof geben.