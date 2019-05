Orgel der Klosterkirche soll komplettiert werden

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Kantor Matthias Noack ist sich sicher: In zehn Jahren werden sich die Menschen bei Konzerten in der Klosterkirche fragen, warum in den 1980er-Jahren eigentlich nur eine halbe Orgel dort eingebaut wurde. Die Kompositionen, die sich auf dem Instrument spielen lassen, enden im Jahr 1800. Moderne Stücke sind nicht darstellbar, weil die leisen Stimmen fehlen. Doch das soll sich bald ändern. Eine Erweiterung der Orgel ist geplant. Wie viel sie bringt, werden Besucher anschließend schnell merken, so Noack. Denn dann ist das Instrument endlich komplett.

Wie viel genau die Erweiterung der Orgel um einen zweiten Bau kosten wird, steht noch nicht endgültig fest. Zwischen 350 000 und 420 000 Euro werden es laut Noack aber sein. Die Kirchengemeinde steht kurz davor, den Zuschlag an ein Unternehmen zu erteilen. Zwei Firmen sind noch im Rennen um den Auftrag. Der Zuschlag in diesem Jahr ist wichtig, weil davon Fördermittel abhängen. 2020 sollen die Bauarbeiten starten.

Vorhaben wuchs

Die Kirchengemeinde sammelt indes fleißig Spenden. Eigentlich sollte die Orgel einst nur gesäubert und überholt werden (unsere Zeitung berichtete). Doch dann bekamen die Neuruppiner 100 000 Euro aus dem ehemaligen Vermögen der Parteien und Massenorganisationen. Dadurch ergaben sich neue Möglichkeiten. Eine Orgel-Erweiterung samt frei beweglichem Orgel-Tisch wurde nun favorisiert. Doch damit steigen die Kosten. 125 000 Euro an Spenden von Privatleuten und Unternehmen werden laut Matthias Noack benötigt.

Bisher sind die Spendensammler auf einem ganz guten Weg: Mehr als 33 000 Euro sind schon zusammengekommen. Einerseits unterstützen Besucher des Gotteshauses das Vorhaben spontan, an der Spendenbüchse am Eingang. Auch Konzertgäste tragen ihren Teil bei. Die Veranstaltungen sind für alle zugänglich, betont der Kantor. Fast alle sind kostenlos, nur um besagte Spende wird gebeten. "Das ist nicht-elitär", sagt Mathias Noack.

Orgel-Paten gesucht

Darüber hinaus können Interessierte Patenschaften für die Orgelpfeifen übernehmen, was gut angenommen wird. Gleiches gilt für die Orgel-Events, bei denen Noack gebucht werden kann. Die Kirchengemeinde denkt sich außerdem immer mal wieder spezielle Aktionen aus: Am Pfingstsonnabend, 8. Juni, findet beispielsweise ein Orgel-Marathon statt. Von 10 bis 22 Uhr erklingt das Instrument. Jeder Spieler sitzt genau eine halbe Stunde davor, dann folgt eine sehr kurze Pause, und es geht sofort weiter. Auch Instrumentalisten werden unterstützend zur Orgel zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Ein gemütlicher Tag mit Kaffee, Saft und Kuchen ganz im Zeichen der zeitgleich stattfindenden Fontane-Festspiele schwebt Matthias Noack vor.

Mit der Erweiterung der Orgel wird laut Matthias Noack auch ein Markstein für die Bedeutung der Klosterkirche für die nächsten 100 Jahre gesetzt. Denn Neuruppins Wahrzeichen wird auch dann noch ein Kulturstandort mit einer funktionierenden Orgel sein, da ist sich der Kantor sicher.