Aldi scheitert mit Plänen in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Pläne des Lebensmitteldiscounters Aldi, auf dem früheren Gelände der Metallgenossenschaft an der Bahnhofstraße in Zehdenick einen neuen und größeren Markt zu bauen, sind gescheitert.

Nach Auskunft von Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) habe Aldi wegen der Belastung des Grundstücks mit Altlasten Abstand von dem Vorhaben genommen. Für Aldi käme nun auch ein Neubau oder eine Erweiterung am bisherigen Standort an der Falkenthaler Chaussee in Frage, so Leib. Aldi bleibe aber in Zehdenick. Hinfällig dürfte damit auch der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Areal an der Bahnhofstraße sein. Eine Bebauung mit einem Lebensmittelmarkt war auch aus verkehrstechnischer Sicht und aus Gründen des Lärmschutzes als problematisch eingeschätzt worden.