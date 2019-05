Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Ein Betrüger hat am Mittwoch gleich in fünf Haushalten im Raum Bad Saarow versucht, an Wertgegenstände und Geld zu kommen. Bei Anrufen behauptete der Unbekannte, Polizist in Fürstenwalde zu sein.

Er und seine Kollegen hätten gerade zwei Einbrecher gestellt. Jetzt müsse er Hinweisen nachgehen. Die Angerufenen sollten ihm mitteilen, welche Wertgegenstände sie im Haus haben, die Polizei würde diese dann abholen, um sie sicher aufzubewahren.

Alle Angerufenen bemerkten aber den "plumpen Betrugsversuch" und verständigten die echte Polizei, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit.