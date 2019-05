Junge Biologen forschen in Frankfurt

Stefanie Bald

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sieger der 24. Biologieolympiade stehen fest. Am Montag und Dienstag hatten sich 59 Mädchen und Jungen von 26 Gymnasien aus ganz Brandenburg im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gemessen. Eine knapp dreistündige Klausur und ein Praxisteil waren zu bestehen. "Im Praxisteil mussten wir unter anderem eine Pollenanalyse machen und herausfinden, ob eine Honigprobe sortenrein war", erzählt der 13-jährige Niclas van der Heyden.

Das war der Honig übrigens nicht – die Probe zeigte unterm Mikroskop eindeutig Spuren verschiedener Pollen, die dann auch bestimmt werden mussten. Dem Siebtklässler vom Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau haben der Wettbewerb und das Programm drumherum Spaß gemacht. Auch wenn es am Ende für ihn nicht zu einer Platzierung gereicht hat.

Unterricht hat sich verändert

"Mit dem Niveau der teilnehmenden Schüler bin ich überaus zufrieden", bilanzierte Frank Heinrich, engagierter Biologielehrer am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium und einer der Väter des Wettbewerbs, den es seit 1995 gibt. Heinrich arbeitet auch in dem Team aus Brandenburger Lehrern mit, das die Aufgaben für die Olympiade ausarbeitet und die Jury bildet.

Er findet, dass sich der Biologieunterricht in den vergangenen 25 Jahren verändert hat. "Früher wurde mehr auswendig gelernt, aber wir hatten auch mehr Zeit zum Experimentieren. Das wurde leider ziemlich zusammengestrichen." Andererseits spielten heute Logik und kreative Problemlösefähigkeiten eine größere Rolle. "Und der Anteil an Chemie und Mathe im Biounterricht ist größer geworden, vor allem in den höheren Klassenstufen."

Was Heinrich nicht wusste, war, dass auch er selbst an diesem Tag noch eine Urkunde bekommen würde – als Dank für seinen langjährigen Einsatz für die Biologieolympiade und den Bundeswettbewerb Jugend forscht. Seine Arbeit zeigt Erfolg: Ihm zufolge ist die Biologie- neben der Matheolympiade brandenburgweit diejenige mit den meisten Teilnehmern.

Die Schüler würden von vielen Lehrern im Land sehr engagiert auf die Olympiade vorbereitet, teilweise auch nachmittags. "Wenn dann am Ende nur ein Punkt oder ein halber zwischen den Besten liegt, dann gibt es natürlich auch zwei oder mehr erste Preise." Genau das passierte diesmal in der Klassenstufe 7: Drei erste Preise wurden vergeben, je einer nach Werder, Bernau und Forst. Die gastgebende Schule hingegen räumte in der Klasse 9 ab und sicherte sich hier Platz 1, 2 und 3.

Einen ähnlichen Lauf hatte das Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus: Seine Schüler sicherten sich die drei ersten Plätze in der Klassenstufe 10. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde, für die Sieger gab es Bronze-, Silber- und Goldmedaillen und einen Geldpreis. Auch fünf Sonderpreise wurden vergeben; unter anderem für seit Jahren herausragende Leistungen im Fach Biologie.

Wettbewerb in drei Runden

Für alle, die keine Platzierung erreicht haben, fand Staatssekretär Dr. Thomas Drescher tröstende Worte: "Hier zu sein ist bereits eine große Auszeichnung." In drei Runden werden die Besten der Besten ermittelt: Die erste Runde ist jeweils im Herbst eine freiwillige zentrale Klausur, die Schüler an ihrer Schule ablegen können. Daran hatten diesmal 2773 Schüler von 66 Gymnasien teilgenommen.

Die 200 Besten werden zu Regionalwettbewerben in vier Städten eingeladen. Dort steht wieder eine Klausur an, außerdem müssen die Jugendlichen Experimente durchführen und kreativ Probleme lösen. Die 60 klügsten Köpfe fahren zum Finale nach Frankfurt.