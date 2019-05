Zwei Kandidaten ringen um Prötzeler Chefposten

Thomas Berger

Prötzel (MOZ) Bei der Kommunalwahl am Sonntag ist in Prötzel neben der Gemeindevertretung und den Ortsvorstehern auch das Amt des Bürgermeisters neu zu besetzen. Im politischen Wettbewerb um die Nachfolge des scheidenden Rudolf Schlothauer stehen sich die Prädikowerin Simona Koß, die auch für die SPD im Landtag sitzt, und der schon langjährige Gemeindevertreter und frühere Prötzeler Ortsvorsteher Olaf Kaupat, den die Wählergruppe "Bürger für Bürger" (BfB) ins Rennen schickt, gegenüber. Beide, der 50-jährige Unternehmer wie die 57-jährige Lehrerin, sind in der Gemeinde als vielfältig engagiert bekannt.

"Eine ehrliche Gemeinschaft schaffen", benennt Olaf Kaupat sein vordringliches Ziel. Für eine "offene, transparente Politik" und mehr Bürgernähe von Entscheidungsprozessen sieht er die Wiedereinführung der abgeschafften Ausschüsse als sinnvoll an. Auch Simona Koss sieht da bisherige Defizite, sieht die Notwendigkeit, über Hauptausschuss oder in anderer Form wie einen Stammtisch mehr Dialog mit den Bürgern vorab zu schaffen. Zudem wolle sie sich dafür einsetzen, das Engagement jener einzubinden, die jetzt Mandate anstreben – auch wenn die im Einzelfall nicht gewählt würden.

Für Olaf Kaupat hat das Dorfgemeinschaftshaus in Harnekop kurzfristig hohe Priorität. Zudem will er schnellstens das Prötzeler Bürgerhaus als Raum für alle wieder öffnen. Ähnlich nennt Simona Koß als wichtig, die Vorhaben Baracke Harnekop, Feuerwehrhaus Sternebeck und Scheune in Prädikow gemeinsam weiter auf den Weg zu bringen.

Längerfristig geht es ihr um das Sichern eines weiter ausgeglichenem Haushalts, die Sanierung von Straßen und Gehwegen (nun auch ohne Anliegerbeiträge), die Unterstützung der Arbeitsfähigkeit der örtlichen Vereine und Initiativen, aber auch eine intensivere Beteiligung der Bürger sowie speziell der Jugend. Kaupat regt eine weitreichende Konzeption "Prötzel 2040" an – in diesem Sinne sei es wichtig, einen Flächennutzungsplan zum Festschreiben der Entwicklungsziele für die Ortsteile auf den Weg zu bringen. So gehe es um Baulandreserven, die es am ehesten noch in Sternebeck und Harnekop gebe.

"Das Amt ist Dienstleister der Gemeindevertretung", stellen beide Bewerber um das Bürgermeisteramt nahezu übereinstimmend klar. Gerade Kaupat sieht diesen Punkt in jüngerer Zeit nur als ungenügend erfüllt an. "Wir geben die Richtung vor, das ist unsere Aufgabe", betont er. Simona Koß fordert mehr Beratung durch die Vertreter des Amtes dahingehend, "nicht nur was geht oder nicht, sondern auch wie es gehen kann".