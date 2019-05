Gymnasiasten wollen für Klimaschutz demonstrieren

Mathilda Langer (18 Jahre) aus Schildow: Ich werde leider nicht an der Demo teilnehmen können, weil ich in diesem Zeitraum ein Praktikum mache. Allerdings hätte ich gerne gesehen, wie sich Schüler unserer und anderer Schulen gemeinsam gegen den Klimawandel einsetzen. Sollte noch einmal eine Demonstration stattfinden, bin ich definitiv mit dabei! Mein Beitrag zum Klimaschutz? Ich persönlich benutze zum Beispiel alte Gläser, um darin Essen zu transportieren, und ich habe mir wiederverwendbare Strohhalme zugelegt. © Foto: Fotos: privat (2)

Rüdiger Becker, Lehrer am Curie-Gymnasium, aus Berlin: Ich nehme voraussichtlich an der Demonstration teil. Ich finde es toll, wenn junge Leute auch von sich aus Initiative zeigen, etwas zu verändern und sich für den Klimaschutz einzusetzen. Beim Klimaschutz achte ich natürlich im Alltag auf die üblichen Sparmaßnahmen, wie zum Beispiel dass Licht, Heizung und Standby-Modus ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Weiterhin esse ich keine Tiefkühlkost, versuche, mich vorwiegend von regionalen und Bioprodukten zu ernähren und esse wenig Fleisch. Für meinen täglichen Weg zur Arbeit fahre ich die Bahn – ich besitze gar kein Auto mehr. Außerdem nehme ich innerhalb Berlins meistens mit dem Fahrrad.

Karl Kapahnke (19 Jahre) aus Schildow: Ich bin am Freitag definitiv dabei. Ich organisiere die Veranstaltung mit und finde es großartig, dass wir Schülerinnen und Schüler im Rahmen des globalen Klimastreiktags mit weltweit zehntausenden anderen Menschen für unser aller Zukunft demonstrieren werden. Alle zusammen können und werden wir unseren Planeten retten. Überwiegend bewege ich mich mit meinem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem ernähre ich mich vegetarisch und versuche allgemein, meinen Konsum zu reflektieren. Dadurch kaufe ich in letzter Zeit beispielsweise immer mehr Second-Hand-Kleidung, statt neuer Sachen.

Jasmin Lindstaedt (18 Jahre) aus Hohen Neuendorf: Leider bin ich am 24. nur im Geiste dabei, aber es war mir eine Ehre, so ein großartiges Event mitplanen zu dürfen. Das beweist mal wieder, was aus gemeinsamer Überzeugung auf die Beine gestellt werden kann, und dass Veränderung nicht nur überfällig, sondern zusammen auch möglich ist! Mein Beitrag zum Klimaschutz? Klar, das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel nutze ich auch häufig, aber was ich auch ganz wichtig finde, ist Kompostierung, möglichst regional, saisonal und plastikfrei zu kaufen, immer einen Stoffbeutel dabeizuhaben und mehrfach verwendbare statt Einwegprodukte zu benutzen! Und natürlich, nichts zu verschwenden.

Friederike Kersten

Hohen Neuendorf Mehr als 500 Jugendliche wollen am morgigen Freitag in Hohen Neuendorf für einen besseren Klimaschutz demonstrieren. Zu der Kundgebung im Rahmen der Protestbewegung "Fridays for future" aufgerufen hat die Schülerschaft des Marie-Curie-Gymnasiums. Neben den Gymnasiasten schließen sich auch die Waldgrundschule sowie einige Kinder aus der Grundschule in der Niederheide an. Auch von der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder wird eine Delegation erwartet. Die Schüler der Rosenthal-Oberschule zeigten nur geringes Interesse an der Demo.

"Wir wollen ein Zeichen setzen und uns der weltweiten Bewegung anschließen. Klimaschutz kann nicht warten, wir brauchen ihn jetzt!", heißt es in dem Aufruf der Schülervertretung. "Die Message ist dabei klar. Dem Klimawandel muss schnellstmöglich Einhalt geboten werden. Daher brauchen wir den schnellen Kohleausstieg", nennt Schulsprecher Karl Kapahnke eine Forderung der Jugendlichen.

Start ist um 9.30 Uhr an der Schule in der Waldstraße. Über die große Kreuzung vor Kaufland geht es Richtung Niederheide die Karl-Marx-Allee hinunter. Über die Birkenwerderstraße führt die Route durch das dortige Wohngebiet bis zum Wasserturm. Von dort aus geht es über die Bundesstraße zurück ins Zentrum, wo auf dem Bahnhofsvorplatz gegen 10.45 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Für die Teilnahme werden den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums keine unentschuldigten Fehlzeiten entstehen. Die Schülervertretung hat mit der Schulleitung für die Zeit der Demonstration eine Absprache, nach der am Freitag im zweiten Block ein Klima-Projektblock stattfindet, an dem alle ohne Konsequenzen freiwillig teilnehmen können.

Wir haben Meinungen von Schülern und Lehrern aus Hohen Neuendorf zu der Fridays-for future-Demonstration eingeholt. Das denken die Beteiligten über die Demo: