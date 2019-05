Großes Heulager an der Autobahn 9 steht in Flammen

dpa

Bad Belzig (dpa) Ein brennendes Heulager in Linthe (Potsdam-Mittelmark) beschäftigt die Feuerwehr und sorgt für Rauchwolken an der Autobahn 9. Ein 25 mal 5 Meter großer Verschlag mit Heu und Stroh sei am Donnerstagmittag im Ortsteil Alt Bork in Flammen aufgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

"Wir sind mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Wald konnte bisher verhindert werden." Auf der A9 könne der Rauch die Sicht der Autofahrer behindern, teilte die Polizei mit. "Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass Menschen verletzt worden sind."

Metallplatten, die vom eingestürzten Dach heruntergefallen waren, bereiteten den Rettungskräften Probleme. Das Feuer konnte am frühen Nachmittag zunächst nicht gelöscht werden. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei noch unklar. "Wir können erst dann mit den Ermittlungen vor Ort anfangen, wenn alles abgelöscht ist", erklärte ein Sprecher.