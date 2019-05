Odin Tietsche

Neustadt (MOZ) Mit einem Luftdruckgewehr hat ein 64-jähriger Ostprignitz-Ruppiner am Mittwochvormittag in einem Ortsteil auf einen Baum geschossen. Er gab an, die darauf sitzenden Tauben verscheuchen zu wollen. Dabei traf er offenbar eine der Tauben, diese fiel zu Boden und starb. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Tierschutzgesetz auf.