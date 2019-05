Bund überweist 20 Millionen für schnelles Internet

Burkhard Keeve

Ortsmarke (MOZ) Fast drei Jahre nach dem Kreistagsbeschluss zum Breitbandausbau in Oberhavel ist nun auch der lang erwartete Fördermittelbescheid vom Bund eingetroffen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. "Endlich hat der finale Fördermittelbescheid vom Bund über 19 831 343 Euro die Kreisverwaltung erreicht", erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Donnerstag. "Wir erwarten nun, dass der noch ausstehende Bescheid von der ILB über rund 16 Millionen Euro sehr zeitnah hier eingeht", forderte er. Erst dann könne der Auftrag auslöst werden und "wir den Auftragnehmer öffentlich bekanntgeben". Der wurde aber schon im März von Andreas Noack (SPD) genannt: Telekom.

Drei Jahre Bauzeit

Das Ausschreibungsverfahren für den Breitbandausbau war bereits Ende 2018 abgeschlossen. Die Telekom hat nun 36 Monate Zeit, die letzten weißen Flecken auf Oberhavels Landkarte verschwinden zu lassen. "Eine schnelle Internetverbindung trägt entscheidend zu mehr Lebensqualität der Oberhaveler bei und fördert Wirtschaft und Tourismus, der uns nachhaltig wettbewerbsfähig hält. Für knapp 40 Millionen Euro werden für 9 800 Haushalte, Schulen, Unternehmen und Gewerbegebiete in bisher unterversorgten Gebieten Glasfaserkabel verlegt. Als unterversorgt gelten Haushalte, die Bandbreiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde empfangen. Davon sind in Oberhavel rund 15 Prozent aller Haushalte betroffen. Landrat Ludger Weskamp hat sich aber zum Ziel gesetzt, alle Haushalte in Oberhavel in absehbarer Zeit mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgen zu können. "Die weißen Flecken sind nur der Anfang, dann wollen wir auch den grauen Flecken an den Kragen."

Größte Infrastrukturmaßnahme

In seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hatte der Kreistag Oberhavel Mitte März der bislang größten Infrastrukturmaßnahme des Landkreises zugestimmt.