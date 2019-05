CDU kritisiert Gülletourismus scharf

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Stärkste Fraktion im Fürstenberger Stadtparlament ist in der zu Ende gehenden Legislaturperiode die CDU. Wobei die Christdemokraten auch in ihrem Wahlprogramm betonen, "Kommunalpolitik vor Parteipolitik" zu betreiben.

Die Themen "Landesstraße 214 und Wiedereinführung eines weiterführenden Schulangebotes" angeschoben zu haben, sei Verdienst der CDU Fürstenberg, ebenso den unkontrollierten Holzeinschlag bei Barsdorf zu stoppen, heißt es in dem Papier. Angemahnt habe man die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Lychener Chaussee. Außerdem habe man den "erfolgreichen Impuls" ausgelöst, "der heimatkundlichen Sammlung endlich eine repräsentative Heimat im Gebäude am Markt 5" zu geben. Entgegengetreten sei man aktiv "der unverantwortlichen Verklappung von Klärschlamm" auf den Feldern in der Region. Verhindert habe man überdies, dass "der Fürsti", das "kinderfreundliche, touristische Logo" der Wasserstadt, nicht abgeschafft wurde. Gemeinsam mit Fraktionen im Parlament habe man die Brauhausstiftung finanziell unterstützt, konnte "wieder ein Hortangebot in Bredereiche" vorgehalten werden und wurden feste Kita-Schließzeiten abgeschafft. Ebenso habe man mit dem Stadtrat Geld für mehr Personal für den städtischen Bauhof bereitgestellt, seien Spielplätze aufgewertet worden.