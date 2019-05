Kein Grund zum Jubeln

Potsdam (MOZ) Die SPD klopft sich im Superwahljahr selbst auf die Schulter, was sie im Kita-Bereich tolles geleistet hat: Mehr Erzieher eingestellt, Personalschlüssel etwas verbessert, Einstieg in die Beitragsfreiheit geschafft. Aber zwischen Selbstwahrnehmung und Realität können gewaltige Lücken klaffen.

Man möge beim Landeselternbeirat für Kita-Angelegenheiten nachfragen, den dieser Tage mal wieder die Beitragsproblematik schier zur Verzweiflung treibt. Oder bei Kindergarten-Trägern, die aus pädagogischer Sicht Gewissensbisse plagen, weil das tatsächliche Verhältnis Erzieher pro Kind noch viel schlechter ist als auf dem Papier. 1500 Erzieher neu einzustellen, klingt gut. Aber auf 1900 Kitas im Land gerechnet, sind es nicht so viele.

Auch zwei aktuell als toll verkaufte Nachrichten zeigen eher die Defizite auf, als dass sie Eltern ruhiger schlafen lassen dürften. So sollen im Rahmen eines Bundesprojekts einige Erzieher demnächst eine Ausbildungsvergütung erhalten. Wow! Aber warum erst jetzt? Warum nicht alle?

Und, hört hört, unglaubliches tut sich: Ab 2020 soll es in märkischen Kitas tatsächlich Qualitätstests geben. Danke, liebe SPD! Leider aber erstmal nur in 150 der 1900 Einrichtungen. Zigtausende Kinder verbringen ihre Kita-Zeit weiterhin in ungeprüften Häusern.