Wasseramt und Reisig schützen junge Bäume

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Geschichte, die jetzt vielleicht ein Ende gefunden hat, ist schon drei Jahre alt. Es war das Jahr 2016, als Mitarbeiter des Außenbezirks Kummersdorf des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) bei einer ihrer routinemäßigen Kontrollfahrten über den Storkower See am Ufer in Wolfswinkel eine Veränderung feststellten. "Dort war der Bewuchs weg", erzählt der Leiter des Außenbezirks, Thomas Englisch. Bei näherem Hinsehen wurde das gesamte Ausmaß deutlich. Auf Höhe eines Privatgrundstücks mit einer Villa waren auf dem Uferstreifen etwa 30 Bäume gefällt worden. "Das war illegal, und die Fällungen wurden nicht gerade fachmännisch ausgeführt", so das Urteil von Englisch.

Heute, rund drei Jahre später, liegt das Holz der Stämme teilweise noch immer am Ufer herum. An einer Verwertung des Rohstoffes hatte der Baumfäller also offenbar kein gesteigertes Interesse. Englischs Schlussfolgerung, was das Motiv des Täters betrifft: Es wollte jemand freie Sicht auf den See haben. Das WSA erstattete Anzeige bei der Polizei, erzählt der Außenbezirksleiter. Ein Täter habe daraufhin jedoch nicht ermittelt werden können. Der Sachschaden sei von der Polizei auf 9000 Euro geschätzt worden.

Fläche gehört dem Bund

Die Fläche, auf der die gefällten Bäume standen, gehört wie der Storkower See dem Bund. Und das WSA, eine Behörde des Bundes, entschloss sich schließlich, wieder aufzuforsten, um den kahlen Anblick am Ufer mittelfristig zu beseitigen. Damit dort wieder Bäume wachsen, setzte der Baumschauer des Kummersdorfer WSA, Maik Schmidtchen, Triebe von Ahorn, Buche und Erle in die Erde. An alten Bäumen am Rand des Kahlschlaggebietes, die von der Fällung verschont geblieben waren, befestigte er zudem vier selbstgebaute hölzerne Fledermauskästen.

Außerdem wollte das WSA Vorsorge treffen, damit die jungen Bäume ungestört gedeihen können. Das Areal ist seit 2002 Teil des Landschaftsschutzgebietes "Scharmützelseegebiet". "Einen Zaun darf man dort nicht ohne weiteres setzen", erläutert Englisch. Also habe es im April eine Ortsbegehung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree gegeben, außerdem Gespräche mit der Stadt Storkow. Das Ergebnis ist jetzt zu besichtigen, wenn man vom Badestrand in Wolfswinkel den kleinen Wanderweg entlang des Seeufers in Richtung Norden geht.

Aufwuchs erneut abgeschnitten

Baumschauer Schmidtchen errichtete am Wegesrand eine knapp einen Meter hohe Reisigbarriere. "Der Schutz sollte möglichst naturnah sein", sagt er. Als Baumaterial verwendete er Zweige, die am Ufer herumlagen. Sie sehen noch frisch aus. "Bei der Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde im April mussten wir leider feststellen, dass der Aufwuchs, der sich in den vergangenen drei Jahren nach der großen Fällaktion gebildet hatte, schon wieder abgeschnitten worden war", sagt Außenbezirksleiter Englisch.