Letschiner Jugendwehr seit zehn Jahren Kooperationsprojekt

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Am Kindertag, dem 1. Juni, feiert die Letschiner Jugendwehr den zehnten Jahrestag ihrer Gründung. Gemeindejugendwart Christian Zupp – er leitet nun auch die Seelower Bereichsjugendarbeit – erinnert an die Ausgangslage vor zehn Jahren. In Groß Neuendorf, Ortwig und Letschin, wo es noch Jugendwehren gegeben hatte, reichten die Kapazitäten nicht mehr aus, um eine gute Nachwuchsarbeit zu leisten. Gemeinsam mit Peter Preschel und Guido Kriewitz begann man damals mit 15 Kinder und Jugendlichen, die Gemeindejugendfeuerwehr aufzubauen und die Kräfte in Letschin zu konzentrieren. 2013 kam noch die Kinderfeuerwehr hinzu, die von Sybille Manthei betreut wird.

Mit den nun vereinten Kräften gelang es im Laufe der Jahre, eine attraktive Jugendfeuerwehr aufzubauen. Sie hat einen recht konstanten Mitgliederstand von 31 Kindern und Jugendlichen. Der größte Erfolg ist die Übernahme des Nachwuchses in die Reihen der Einsatzkräfte. Das gelang in den zehn Jahren mit zehn Mitgliedern. "Die Schwierigkeit besteht immer darin, dass die Ausgebildeten mit dem Start von Lehrzeit oder Studium die Heimat verlassen. Aber es ist nicht selten, dass sie dort, an ihren neuen Wohn- und Wirkungsstätten, auch die Feuerwehr stärken. Und vielleicht kommen sie ja auch zu uns zurück", erläutern Christian Zupp und Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Sprecher die Strategie.

Kinderfest zum Jubiläum

Die Betreuung der Nachwuchsfeuerwehr lastet in Letschin auf breiten Schultern. Neben Christin Zupp kümmern sich Sybille Manthei, Guido Krienitz, Kevin Krienitz, Jenney Krienitz, Hardy Kienitz, Sabrina Preschel, Mario Bork, Marvin Trüb, Ronny Grell und Benjamin Schulze um die jungen Brandschützer. Während im Winter die Ausbildung 14-tägig stattfindet, wird nun jeden Samstag auf dem Ortwiger Sportplatz trainiert. Um das Training zwischen 9 und 11 Uhr abzusichern sind die Übungsleiter meist zwischen 8 und 12 Uhr unterwegs. Und das zusätzlich zu ihrer eigenen Ausbildung und zu den Einsätzen, macht Zupp den Aufwand deutlich.

Gefeiert wird der zehnte Jahrestag mit einem Kinderfest am 1. Juni ab 13 Uhr auf den Marktplatz. Bereits um 12.30 Uhr beginnt ein Feuerwehrfahrzeugkorso durch Letschin. Am Bühnenprogramm wirken Oma Liesbeth und der singende Bauer mit. Die Jugendwehr wird eine Löschübung vorführen. Ab 20 Uhr sorgt die Band "Summerbreeze Duo" für Musik. Gegen 22 Uhr ist ein Überraschungshöhepunkt geplant.