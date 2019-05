Zeitweise kein Trinkwasser in Hohenwutzen

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir haben ein Problem in Hohenwutzen", erklärte Timo Schröder, Netzmeister beim Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob) mit Sitz in Bad Freienwalde, am Donnerstagvormittag gegenüber dieser Zeitung. Hintergrund seien dringende Rohrarbeiten an der EUGAL-Pipeline. Diese hätten leider auch Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, bedauerte er und geht davon aus, dass die Arbeiten gegen 10 Uhr beginnen. Deshalb bittet der Tavob-Mitarbeiter die Bewohner von Hohenwutzen, sich für drei bis vier Stunden mit ausreichend Trinkwasser zu bevorraten. Die Einrichtungen des Bad Freienwalder Ortsteils wollte er selbst noch am Donnerstag informieren.

Nachfragen sind unter Telefon 03344 300-330 möglich.