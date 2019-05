Die Top-Lehrer Brandenburgs in diesem Jahr

MOZ

Potsdam (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) haben am Donnerstagabend 17 Lehrerinnen und Lehrer sowie ein dreiköpfiges Lehrkräfte-Team aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes für ihre herausragende Arbeit mit dem diesjährigen "Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreis" geehrt. Die Preise wurden im Rahmen einer Festveranstaltung in der Staatskanzlei in Potsdam vergeben.

Ministerpräsident Woidke: "Wir hätten weit mehr Lehrkräfte auszeichnen können. Die Jury hatte es wirklich nicht leicht. Ich danke allen Nominierten für ihr herausragendes Engagement in den Schulen. Die Preisträger stehen stellvertretend für viele Pädagoginnen und Pädagogen, die unseren Kindern und Jugendlichen mit Herzblut umfangreiches Wissen und soziale Kompetenz vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Arbeit, sie vertrauen ihnen und betrachten sie als wichtige Begleiter in einer aufregenden und besonderen Lebensphase. Die Landesregierung schätzt ihr Engagement ebenso. Und sie unternimmt viel, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. So haben wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt, um mehr Personal und mehr Qualität an die Schulen zu bringen. Ich bin sicher, das wird schon bald Wirkung zeigen."

Bildungsministerin Ernst: "Mit diesem Preis wollen wir Danke sagen. Danke für das Engagement, die Ausdauer und die Leidenschaft herausragender Lehrerinnen und Lehrer und Lehrkräfte-Teams. Sie alle engagieren sich tagtäglich für die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen in teils sehr heterogenen Klassen, befördern das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, kümmern sich um eine gute Berufs- und Studienorientierung, die Digitalisierung ihrer Schule und vieles mehr. Sie haben einen der vielfältigsten, verantwortungsvollsten und mit Sicherheit auch schönsten Berufe."