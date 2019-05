Hohe Impfquote im Landkreis

Manja Wilde

Fürstenwalde/Erkner (MOZ, Joachim Eggers) Die Impfpflicht sei nötig, man könne ja nicht zulassen, dass Kinder an Masern sterben. Das sagt Ines Tesch, die Leiterin der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde. Leicht fallen ihr solche Sätze nicht. Denn in ihrer Familie musste sie miterleben, wie ein vierjähriges Mädchen nach der Dreifach-Impfung Mumps, Masern, Röteln einen Schlaganfall erlitt. "Drei Wochen Krankenhaus, sechs Wochen Reha, drei Jahre Therapie" folgten, sagt Ines Tesch. In ihrem Lehrerkollegium kochte das Thema Impfpflicht vor drei Jahren hoch, als 150 geflüchtete Kinder aufgenommen wurden.

Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, "dass alle Kinder beim Eintritt in Schule oder Kindergarten beide, von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen, vorweisen müssen". 2020 soll er greifen. Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder nicht impfen lassen, müssten mit Bußgeldern bis zu 2500 Euro rechnen. Spahn begründet die Initiative mit der steigenden Zahl der Erkrankungen und der zu niedrigen Impfquote. So hätten zwar 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung, aber nur 93 Prozent die zweite, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums mit Verweis auf Daten des Robert-Koch-Instituts für 2017.

In Oder-Spree hatten im gleichen Jahr 95,1 Prozent der Einschüler den vollständigen Schutz, teilt Kreissprecher Mario Behnke mit. Die erste Mumps-Masern-Röteln-Impfung bekamen 98,7 Prozent. Während im 2017 keine Masernerkrankung im Kreis verzeichnet wurde, gab es 2018 drei Fälle und 2019 bereits einen, so Behnke weiter. Bislang besteht bei der Aufnahme von Kindern in die Kita keine Impfpflicht, jedoch müssten die Personensorgeberechtigten nachweisen, "dass eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen und altersgemäßen Impfschutz erfolgt ist".

"Nur ein bis drei Prozent der Eltern sind echte Impfgegner", sagt der Erkneraner Kinderarzt Jens-Uwe Köhler. Etwa fünf bis zehn Prozent der Eltern schätzt er als "impfskeptisch" ein. Für diese nehme er sich stets viel Zeit für ein Beratungsgespräch. Bei älteren Kindern und Erwachsenen seien Vergesslichkeit und Unwissen meist die Ursache, dass Impfungen fehlten.

Erwachsene als Infektionsquelle

"Somit werden Erwachsene immer häufiger zur Infektionsquelle und gefährden noch nicht geimpfte Kinder oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem", warnt Köhler. Zudem würden "impfkritische Hebammen und die Lügen in sozialen Netzwerken" Eltern verunsichern.

Sie sei zwiegespalten, was die geplante Masern-Impfpflicht angehe, sagt Marion Filow, Praxisberaterin für die 20 Kitas des Deutschen Roten Kreuzes Märkisch-Oder-Havel-Spree. "Es war auch eine Errungenschaft, dass jeder selbst entscheiden kann." In der Praxis seien es andere Erkrankungen, etwa Durchfall, die den Erziehern zu schaffen machten. "Die Kinder erzählen uns, dass sie am Wochenende Durchfall hatten, sind montags wieder in der Kita und haben die Erreger noch in sich", beschreibt Marion Filow das Problem.