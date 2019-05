Countdown zur WM läuft für Oderstädter

Martina Gubernus

Berlin (MOZ) Einige Wochen vor der Fudokan-Weltmeisterschaft in Sindelfingen (Baden-Württemberg) hatte der Verein Atlanter zum Fudokan-Cup in die Hauptstadt eingeladen. Unter den etwa 100 Teilnehmern stellten auch fünf aus dem Schwedter Karateverein ihr Können unter Beweis.

Über den Turniersieg in der Disziplin Kata-Einzel konnte sich am Ende Patrick Fechner (4. Kyu/AK 30) freuen. Tabea Wernecke (8. Kyu/AK 11) und Pia König (8. Kyu/AK 10) erreichten jeweils den 2. Platz im Kata-Team-Wettbewerb. Emil König (8. Kyu/AK 7) erkämpfte sich jeweils zweite Ränge in Kata-Einzel und Kata- Team. John Perdelwitz (1. Dan/AK 17) überzeugte diesmal die Kampfrichter mit seiner Leistung nicht und musste sich der Konkurrenz geschlagen geben. Mit dem Gesamtergebnis waren Trainer Dietmar Gubernus und seine Schüler dennoch zufrieden.

Mit eiserner Disziplin sowie intensivem, regelmäßigem Training bereiten sich die Athleten aus der Oderstadt nun auf die WM vor. Um mit den Besten der Welt in Wettstreit treten zu können, trainieren sie einmal monatlich im Berliner Verein Atlanter sowie zwei- bis dreimal wöchentlich im heimischen Verein.