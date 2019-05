24 Stunden in der grünen Hölle

Britta Gallrein

Most Es riecht zwar nicht sonderlich gut, wenn du auf dem Podest stehst und mit Champagner übergossen wirst, aber es ist eines der schönsten Gefühle im Leben eines Rennfahrers", findet der 19-jährige Blumberger Mike David Ortmann. Dieses Gefühl durfte er am Sonntag Abend nach dem zweiten Rennwochenende des ADAC GT Masters in Most erleben.

Bereits Platz acht im Samstag-Rennen gab dem Fahrerduo Mike Ortmann/Markus Winkelhock ordentlich Auftrieb. Dass der Sonntag dann noch mit dem fünften Platz im Gesamtklassement und dem Sieg in der Pirelli Juniorwertung gekrönt wurde, lässt den Audi-Piloten doppelt strahlen.

Rennsport auf höchstem Niveau

"Winki und ich waren das ganze Wochenende super schnell unterwegs. Das, was wir hier machen, ist Rennsport auf höchstem Niveau. Ich komme mir manchmal ein wenig vor wie im Labor", berichtet Ortmann scherzhaft. "Meine Qualifikation am Samstag lief bis auf ein, zwei minimale Fehler optimal. Trotzdem stehst du mit 0,5 Sekunden Rückstand auf den Führenden auf Platz 13. Das ist verrückt."

Das ADAC Masters sei eben die stärkste GT3-Rennserie der Welt. "Hier sind die besten Piloten und alle Werksfahrer dabei, die Rang und Namen haben. Wenn du dich hier auf diesem Niveau bewegst und vorne mit fährst, kannst du nicht so viel falsch gemacht haben", zieht Ortmann ein kurzes Resumee vom Wochenende.

Platz eins der Junior-Wertung

Mit den Plätzen acht am Samstag und fünf am Sonntag haben sich die beiden Mücke-Piloten auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet. Ortmann belegt nach zwei von sieben Rennwochenenden Platz fünf in der Pirelli-Junior-Wertung mit nur acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. Da ist natürlich noch alles drin für das Duo Ortmann/Winkelhock in dem riesigen Starterfeld von 60 Piloten. "Wenn wir weiter kontinuierlich in die Punkte fahren und immer das Podest fest im Blick haben, schaffen wir es, uns in den Top fünf festzubeißen", so Ortmann kurz vor der Weiterreise zum Nürburgring.

Dort fuhr Ortmann Testfahrten für das größte Rennspektakel der Welt, das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife – besser bekannt als die "grüne Hölle". Bei wem und mit wem Ortmann die diesjährige Ausgabe des Klassikers absolviert, wollte er noch nicht verraten.

Weiter im ADAC GT Masters Kalender geht es in gut zwei Wochen auf einer der schönsten Rennstrecken Europas, dem Red Bull Ring in der Steiermark. Hier finden vom 7. bis 9. Juni die Rennen fünf und sechs der Liga der Supersportwagen statt. Alle Rennen sind live auf Sport1 zu sehen sowie die Liveübertragung der Qualifyings auf www.adac-motorsport.de.