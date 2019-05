Wichtige sichern für den Lauf-Cup

Britta Gallrein

Brodowin Wichtige Punkte für den Barnimer Sparkassen-Lauf-Cup können Sportler an diesem Sonnabend sammeln. Um 10 Uhr startet der 12. Brodowiner Naturlauf. Start und Ziel ist der Sportplatz in Brodowin (Brodowiner Dorstraße 61, 16230 Brodowin).

Für den kleinen Läufer-Nachwuchs gibt es einen Kinderlauf über zwei Kilometer. Die Strecke, die um 10.05 Uhr gestartet wird, führt vom Sportplatz zur Wendestelle am Ende des Dorfes und wieder zurück zum Ziel auf dem Sportplatz.

Zwei Strecken zur Auswahl

Für Jugendliche und Erwachsene bietet der Ausrichter SG Brodowin zwei Strecken zur Auswahl an: 7,8 und 15,6 Kilometer. Diese beiden Läufe sind als Rundkurs angelegt und führen über einen Radweg in Richtung Pehlitz und am kleinen Rummelsberg vorbei. Von Pehlitz geht es über Wirtschafts- und Feldwege zur Wendestelle am südlichen Ortseingang von Brodowin zurück zum Zielpunkt am Sportplatz.

Nachmeldungen sind noch in der Zeit von 8.30 bis 9.45 Uhr gegen zwei Euro Gebühr zusätzlich möglich.