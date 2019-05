Vierter und Sechster beim Bärchen-Cup

Kai Beißer

Bernau (MOZ) 32 Mannschaften in vier Altersklassen absolvierten in drei Hallen auf sieben Feldern 78 Partien – Lok Bernau hatte wahrhaft eine Mammut-Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Bei den Jüngsten der U 8 unterlagen die Wood Street Giants zum Auftakt der Vorrunde den Gastgebern knapp mit 28:31. Es folgten ein 36:24 über den Friedenauer TSV sowie ein 17:31 gegen Bernau II. Das Spiel um Platz 5 gegen TuS Lichterfelde ging dann bei nachlassenden Kräften recht deutlich mit 26:50 verloren. Turniersieger wurden die Dresden Titans durch ein 33:31 über Lok II.

Die U 12 der Fürstenwalder startete mit einem 41:39 über die Niners Chemnitz, unterlag den Bernauer Mädchen mit 26:46, sicherte sich aber dank eines 46:23 über den DBC Berlin Platz 2 ihrer Vorrundengruppe. Bei den Ältesten wurde ein Halbfinale gespielt, das die Giants gegen Lok Bernau 60:71 verloren, im kleinen Finale gab es dann eine 38:47-Niederlage gegen Szczecin Basketball. Im vereins-internen Bernauer Endspiel siegten die Jungs 36:28 gegen die Lok-Mädchen.

Platz 1 in der U 10 ging an den EBC Rostock, in der U 11 gewann der VfB Hermsdorf.