Wer etwas erreichen will muss täglich üben

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Zeitgleich etablieren sich in Eisenhüttenstadt zwei Dart-Vereine. Seit April hat Blau-Weiß Ziltendorf eine Dart-Abteilung. 2016 hatten sich einige gefunden, die dienstags und freitags ab 17.30 Uhr in der Oderlandstraße 9 (gegenüber Heckmann) Steeldarts spielen. Dafür stehen den zehn Wurfspezialisten in einem 60 Quadratmeter großen Raum vier Boards zur Verfügung. Die Dart Devils Eisenhüttenstadt organisieren Steeldart-Turniere. Das vierte steht am 9. Juni ab 14 Uhr in der Oderlandstraße an. Zugelassen sind 28 Spieler, nach der Gruppenphase stehen sich die besten 16 im K.o.-System gegenüber. Auf den Sieger warten 100 Euro, auf den Zweiten 75 und der Dritte erhält 50 Euro wie die beste Frau.

Die Eisenhüttenstädter um Stefan Brade setzen sich hohe Ziele. "Wir wollen uns beim DBV organisieren und hier eine Brandenburgliga aufmachen", so Brade.

Brade begrüßt Konkurrenz

Brade: "In dieser Hinsicht kommt uns neben den Gusowern der zweite Verein Steel Darter sehr gelegen. Wir wollen uns treffen." Der 52-jährige Stefan Brade, der im Ü-50-Team von Blau-Weiß Ziltendorf Fußball spielt, ist seit zwei Jahren vom Dart-Virus infiziert. Zwei Stunden täglich bringt er mit Pfeil und Wurfscheibe zu. "Jeder Spieler hat seine eigene Wurftechnik. Im Internet kann man sich dafür viel abschauen."

Zusammen mit dem Holländer Akian Chow ist er einer der Spitzenspieler im Verein. So starteten beide gerade bei den über drei Tage führenden Polnisch Open, waren aber auch in der Region erfolgreich. "Das Duell Mann gegen Mann mag ich. Wenn man beim Fußball verliert, sind noch andere daran schuld. Beim Dart ist jeder für seine Leistung selbst zuständig, hier kann auch kein Schiedsrichter den Erfolg schmälern", erklärt Brade. Allerdings ist hier der Aufwand höher. "Jeder Spieler übt täglich, der etwas erreichen will."